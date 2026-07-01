Hudterapeut/ undersköterska

Marwa Academy Clinic AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-07-01


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Vi söker en hudterapeut eller undersköterska till våra kliniker på Kungsholmen och i Fittja
Är du en engagerad hudterapeut eller undersköterska med ett stort intresse för estetiska behandlingar och patientbemötande? Vill du arbeta i en modern klinik där kvalitet, utveckling och service står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en ny kollega till någon av våra kliniker på Kungsholmen eller i Fittja.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Om tjänsten
Som en del av vårt team kommer du att arbeta nära våra behandlare och ta hand om patienter före, under och efter behandlingar. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
● Assistera vid estetiska behandlingar.
● Utföra delegerade behandlingar utifrån kompetens och utbildning.
● Patientmottagning och rådgivning.
● Bokning, administration och receptionsarbete.
● Försäljning av hudvårdsprodukter.
● Säkerställa att kliniken håller hög standard när det gäller hygien och service.
Vi söker dig som
● Är utbildad hudterapeut eller undersköterska.
● Har ett genuint intresse för hudvård och estetisk medicin.
● Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
● Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
● Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
● Erfarenhet från estetisk klinik är ett plus, men inget krav – vi värdesätter rätt personlighet och inställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Marwaacademyclinic@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marwa Academy Clinic AB (org.nr 559521-7125)

Jobbnummer
9986291

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