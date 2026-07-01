Hudterapeut/ undersköterska
Marwa Academy Clinic AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker en hudterapeut eller undersköterska till våra kliniker på Kungsholmen och i Fittja
Är du en engagerad hudterapeut eller undersköterska med ett stort intresse för estetiska behandlingar och patientbemötande? Vill du arbeta i en modern klinik där kvalitet, utveckling och service står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en ny kollega till någon av våra kliniker på Kungsholmen eller i Fittja.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som en del av vårt team kommer du att arbeta nära våra behandlare och ta hand om patienter före, under och efter behandlingar. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
● Assistera vid estetiska behandlingar.
● Utföra delegerade behandlingar utifrån kompetens och utbildning.
● Patientmottagning och rådgivning.
● Bokning, administration och receptionsarbete.
● Försäljning av hudvårdsprodukter.
● Säkerställa att kliniken håller hög standard när det gäller hygien och service.
Vi söker dig som
● Är utbildad hudterapeut eller undersköterska.
● Har ett genuint intresse för hudvård och estetisk medicin.
● Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
● Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
● Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
● Erfarenhet från estetisk klinik är ett plus, men inget krav – vi värdesätter rätt personlighet och inställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Marwaacademyclinic@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marwa Academy Clinic AB
(org.nr 559521-7125) Jobbnummer
9986291