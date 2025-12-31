Hudterapeut till skönhetsklinik vid Korsvägen
2025-12-31
Roz Beauty söker en erfaren och legitimerad hudterapeut för timanställning.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
Kliniken är centralt belägen vid Korsvägen och vi är en verksamhet som värdesätter god sammanhållning, trivsel och ett respektfullt samarbete i teamet.
Skicka CV och kort presentation till info.rozbeauty@gmail.com
eller ring/skicka SMS till 073-999-53-44 vid intresse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Ring 073-999-53-44
E-post: Info.rozbeauty@gmail.com Arbetsgivare Rozie beautyklinik HB
Södra Vägen 36 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Jobbnummer
