Hudterapeut till skönhetsklinik vid Korsvägen

Roz Beauty söker en erfaren och legitimerad hudterapeut för timanställning.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
Kliniken är centralt belägen vid Korsvägen och vi är en verksamhet som värdesätter god sammanhållning, trivsel och ett respektfullt samarbete i teamet.
Skicka CV och kort presentation till info.rozbeauty@gmail.com eller ring/skicka SMS till 073-999-53-44 vid intresse.

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Ring 073-999-53-44
E-post: Info.rozbeauty@gmail.com

Rozie beautyklinik HB
Södra Vägen 36
412 54  GÖTEBORG

9666635

