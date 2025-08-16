Hudterapeut till exklusiv estetisk klinik
Som hudterapeut hos DNNEVTI Estetik får du möjlighet att arbeta i en modern och exklusiv klinik i Hagastaden. Du ansvarar för att utföra hudbehandlingar såsom avancerade ansiktsbehandlingar, microneedling, kemiska peels, rengöringar och att ge rådgivning kring hudvårdsrutiner. Du kommer att arbeta nära vårt team av injektionsbehandlare för att ge våra kunder en helhetsupplevelse och säkerställa bästa möjliga resultat.
Du är utbildad hudterapeut med SHR-godkänd utbildning eller motsvarande och har erfarenhet av hudvård och estetiska behandlingar. Du brinner för service och älskar att hjälpa människor att må bra i sin hud. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Erfarenhet från lyxsegmentet inom hudvård är meriterande. Kunskap i avancerade apparaturbehandlingar, t.ex. Morpheus och Dermapen, ses som en extra merit.
Som person är du noggrann, lyhörd och professionell. Du är serviceinriktad, passionerad och har en hög känsla för kundservice. Du trivs med att jobba i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, med goda utvecklingsmöjligheter i en växande klinik. Så ansöker du
