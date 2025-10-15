Hudterapeut sökes till Hudoteket i Jönköping
2025-10-15
Hudterapeut sökes!
På Hudoteket Salong i Jönköping är efterfrågan stor och därför behöver vi förstärka vårt härliga team med ytterligare en hudterapeut. Brinner du för hud- och skönhetsvård och vill vara med på en spännande resa? Tveka då inte att skicka in din ansökan.
Vad kommer du att arbeta med?
Du kommer i huvudsak att arbeta med klassiska ansiktsbehandlingar, märkesbehandlingar samt avancerade maskinbehandlingar och olika peels. Övriga behandlingar som vi erbjuder är manikyr, pedikyr, vaxning, frans-och brynbehandlingar, makeup med mera som ingår i hudterapeutyrket.
Som en del i ditt arbete kommer du
utföra professionella behandlingar
ge kunden rekommendationer på behandlingar och produkter samt andra tips som kan förbättra deras hud
hjälpa till att hålla snyggt i de gemensamma lokalerna på spa och på ditt rum
ta emot kunder, boka tider i receptionen och hjälpa till i vår butik.
Vem är du?
Du är utbildad och diplomerad hudterapeut vid en skola som är godkänd av SHR eller Cidesco.
Som person är du självgående samt effektiv men noggrann. Du brinner för service och för att ge Hudotekets kunder de allra bästa behandlingarna, råden och produktrekommendationerna. Du behöver vara lyhörd för att kunna svara på kundernas frågor på ett bra sätt. Att deras besök och köpupplevelse blir något utöver det vanliga ser du som dagens största uppdrag.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet och är utbildad i eller har arbetat med olika märken, då produktkännedom är en viktig del av tjänsten, det är dock inget krav.
Du älskar givetvis hudvård, produkter och skönhet, och du gillar att dela med dig av din kunskap till andra. Vi jobbar mycket med att visa vår expertis i våra sociala kanaler och på vår webbplats, så det bör du vara bekväm med.
Sist men inte minst hoppas vi på en kollega som har nära till skratt och bjuder på sig själv!
Vad kan vi erbjuda dig?
Möjligheten att utvecklas i sin tjänst och på Hudoteket är stora. För att vår personal ska ha de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete väl satsar vi mycket på löpande utbildningar.
Det finns goda utvecklingsmöjligheter med tanke på bredden i vår verksamhet, med en gedigen mängd varumärken och olika typer av behandlingar.
Som hudterapeut ingår du i ett team av andra duktiga och erfarna hudterapeuter och massörer. Att ha kul på vägen är för oss ett viktigt mantra.
Arbetsmiljö
Vi kan skryta med en otroligt härlig arbetsmiljö då vi har ljusa, vackra lokaler med kristallkronor, kakelugnar och fönster i alla behandlingsrum. Så både kunder och personal har lätt för att trivas hos oss.
På fyra våningsplan jobbar ett team som består av hudterapeuter, massörer, butiks- och receptionspersonal samt ekonomi och ledning. På takvåningen huserar v Vi har även duktiga samarbetspartners inom injektionsbehandlingar, medicinsk fotvård, laser och hårvård.
Hudoteket har också en välkänd webshop med över 65 varumärken.
Tjänstgöring och arbetstider
Tjänstens omfattning: Minst 75 procent, mer timmar enligt överenskommelse.
Vi har öppet måndag till lördag. Behandlingarna äger just nu rum klockan 10-18 på vardagar och klockan 9-14 på lördagar. Schemat läggs enligt din tjänstgöringsgrad inom dessa tider.
Arbetsvillkor och lön
Anställningsvillkor och lön enligt kollektivavtal.Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer hålls löpande så välkommen snarast med din ansökan.
Hoppas att vi hörs! Ersättning
