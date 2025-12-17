Hudterapeut/Skönhetsterapeut/medicinsk fotvård
Hair&Co Burlöv Center AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2025-12-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hair&Co Burlöv Center AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Hudterapeut eller Medicinsk fotvårdare sökes till vårt team Hair&Co BurlövCenter.
Kan du utföra pedikyr/fotvård är meriterande.
Vi har allt inom hår hud och skönhetsbehandlingar.
Vi jobbar med Neostrata produkter samt Ipl+shr behandlingar har du tidigare erfarenhet av dessa är meriterande men inget krav då vi har utbildningar.
Vi hyr ut rummet som är fullt möblerat, utrustning med möbler produkter och en ipl+shr laser maskin till en förmånlig kostnad då vi idag har 2 behandlingsrum. Vi har en stor kundkrets i salongen, perfekt läge för den som är intresserad att jobba upp en kundkrets.
Ansökan lämnas in till hairoco@outlook.com
eller ring 0764058763 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: hairoco@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair&Co Burlöv Center AB
(org.nr 559151-9441)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Hair&Co Burlöv Center Jobbnummer
9651065