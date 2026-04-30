Hudterapeut/receptionist
2026-04-30
Om jobbet
Vi söker en hudterapeut/receptionist till vårt team
Vi på Norrsken hammam & Spa söker expanderar vårt spa och söker nu en hudterapeut. Vi är idag ett team som brinner för sitt hantverk och sina klienter.
Nu växer vi - och vi söker dig som vill bli en del av något riktigt bra.
Om rollen
Som hudterapeut hos oss arbetar du med avancerade hudbehandlingar i en varm, professionell och välkomnande miljö. Vi värdesätter noggrannhet, omtanke och ett genuint intresse för att ge klienter synliga och trygga resultat.
Du ska även jobba i receptionen ta emot kunder och hjälpa dem genom din vistelse på spaet!
Vi söker dig som
• Är utbildad hudterapeut
• Har ett öga för detaljer och resultat
• Är trygg, professionell och sätter klientens välmående i centrum· Trivs i en liten, tight grupp med höga standarder
• kan jobba med receptionen och administrativa uppgifter
Vi erbjuder
• En välkomnande och professionell arbetsmiljö
• Möjlighet att växa inom ett etablerat och välrenommerat varumärke i Malmö
Skicka din ansökan och CV till: anstallning@norrskenhammam.se
Har du frågor? Ring oss på 0709667338
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: anstallning@norrskenhammam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrsken Hammam & Spa AB
(org.nr 559332-8551)
Köpenhamnsvägen 49 (visa karta
)
217 71 MALMÖ Jobbnummer
