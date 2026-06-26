Hudterapeut (fast tjänst 75-100%)
Himmelsby Spa & Konferens AB / Hälsojobb / Mjölby Visa alla hälsojobb i Mjölby
2026-06-26
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✨ Hudterapeut – Himmelsby SPA & Konferens
Är du en utbildad hudterapeut som vill arbeta mer resultatinriktat – och samtidigt vara med på en spännande utvecklingsresa?
Hos oss på Himmelsby SPA & Konferens tar vi nästa steg. Vi utvecklar vår verksamhet mot en mer klinisk inriktning med moderna, effektiva behandlingar där resultat, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens behandlingserbjudande tillsammans med oss.
Här får du inte bara arbeta i en inspirerande miljö – du blir också en del av ett engagerat team där vi hela tiden utvecklas, testar nytt och höjer nivån. Vi satsar på avancerade behandlingar, kunskap och långsiktiga resultat för våra gäster.
Känner du att du vill vara med på den resan? Då kan det här vara din nästa möjlighet.
💎 Vi erbjuder
En modern och inspirerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och utveckling
Möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling
En arbetsplats där dina kunskaper, idéer och initiativ värdesätts
Generösa personalförmåner
🌿 Vi söker dig som
Är certifierad hudterapeut med dokumenterad utbildning
Har erfarenhet från spa, salong eller klinik
Brinner för service och att skapa en minnesvärd upplevelse för varje gäst
Är flexibel, ansvarstagande och trivs i team
Har körkort och tillgång till bil
🧴 Dina arbetsuppgifter
Utföra professionella hudvårdsbehandlingar utifrån kundens behov och önskemål
Ge rådgivning och rekommendera produkter anpassade efter hudtyp och mål
Bidra till en trivsam, lugn och professionell miljö
Säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs
📍 Om tjänsten
Tillsvidareanställning (heltid eller deltid)
Varierande arbetstider, inklusive arbete varannan helg
Placering: Himmelsby SPA & Konferens, Mantorp
Vill du vara med och skapa upplevelser som gör skillnad för våra gäster? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7663991-2072487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Himmelsby Spa & Konferens AB
(org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta
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595 97 MANTORP Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens Jobbnummer
9980339