Hudterapeut 90% - Himmelsby Spa & Konferens AB - Hälsojobb i Mjölby

Prenumerera på nya jobb hos Himmelsby Spa & Konferens AB

Himmelsby Spa & Konferens AB / Hälsojobb / Mjölby2021-07-07Spa & Hud terapeutHimmelsby SPA & Konferens är ett SPA & Konferenshotell som ligger vackert beläget på landsbygden utanför Mantorp. Vår målgrupp är företag som förlägger sina konferenser hos oss samt privatpersoner som kommer hit för en oförglömlig upplevelse när de besöker vår lyxiga spaanläggning och vår högklassiga restaurang.Det pågår just nu en kraftig expansion i företaget och vi har nyss invigt 2500 m2 med hörsal, matsal, café, ny reception samt personalutrymmen. Just nu tar vi oss an utemiljön och därefter byggs 40 rum & 15 konferensrum samt nya behandlingsrum till vår Spa avdelning.Vi är därmed i stort behov flera spa- och hudterapeuter som vill vara av del av denna utveckling.Vi söker dig som är lösningsorienterad, ambitiös, har stolthet i arbetet du utför, är stresstålig och trivs att arbeta i grupp.2021-07-07- Ge exceptionell service till kund- Utföra olika typer av spa- och hudvårdsbehandlingar med högsta kvalité- Aktivt arbeta med rådgivande försäljning av produkter samt merförsäljning av behandlingar- Följa rutiner och uppsatta mål- Ta ansvar för salongens underhåll- Rapportera till Spa chefTjänsten är en tillsvidareanställning 90%Tillträde enligt överenskommelseKörkort med tillgång till bil.Utbildning inom yrket.Meriter:Minst 2 års arbetserfarenhet.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Himmelsby Spa & Konferens ABHimmelsby59597 MANTORP5850836