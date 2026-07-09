Hudterapeut
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2026-07-09
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Hudterapeut (50%) – Sculpture Aesthetic Sweden AB
Arbetsgivare: Sculpture Aesthetic Sweden AB
Placering: Solna/Stockholm
Omfattning: 50%
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Sculpture Aesthetic Sweden AB är en modern och växande skönhetsklinik med fokus på hög kvalitet, trygghet och professionella behandlingar. Vi söker nu en engagerad hudterapeut som vill bli en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss.
Du kommer att arbeta i en exklusiv klinikmiljö där service, noggrannhet och kundupplevelse står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Utföra professionella hudbehandlingar.
Ge produktrekommendationer och rådgivning.
Skapa individuella behandlingsplaner.
Bidra till försäljning av behandlingar och hudvårdsprodukter.
Säkerställa hög hygienstandard och ordning på kliniken.
Ge våra kunder ett förstklassigt bemötande.
Vi söker dig som
Är utbildad hudterapeut.
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
Har ett stort intresse för hudvård och estetik.
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.KvalifikationerKvalifikationer
Godkänd hudterapeututbildning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Observera: Vi tar inte emot ansökningar från personer med utbildning från Axelsons Institut.
Tidigare erfarenhet från klinik är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Anställning på 50%.
Arbete i en modern premiumklinik.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling.
Ett engagerat och professionellt team.
Personalförmåner och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Skicka CV och ett personligt brev till:jobb@sculptureaesthetic.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: Jobb@sculptureaesthetic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sculpture Aesthetic Sweden AB
(org.nr 559257-3470)
Evenemangsgatan, 30 (visa karta
)
169 56 SOLNA Jobbnummer
9998601