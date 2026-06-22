Hudterapeut
Täby Beauty Center AB / Hälsojobb / Sollentuna Visa alla hälsojobb i Sollentuna
2026-06-22
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, Täby
eller i hela Sverige
Söker en positiv pålitlig och ambitiös hudterapeut (medlem i SHR) som kan trivas med att jobba själv på plats i Sollentuna i samarbete med mig i nyrenoverad lokal i centrala Edsberg (Drevkarlsstigen 1), Sollentuna.
Behandlingarna är LPG-massage samt klassiska hudterapeutbehandlingar som ansiktsbehandlingar, vaxning frans & brynfärg, lashlift mm. Arbetar med hudvårdsmärket Cliniccare men kan bli aktuellt med Environ framöver.
Kontakta Frida för möte och mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: teresia_se@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsök Sollentuna Hudvård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Beauty Center AB
(org.nr 556832-9121)
Drevkarlsstigen 1 (visa karta
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192 53 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna Hudvård Jobbnummer
9972637