Hudterapeut

Täby Beauty Center AB / Hälsojobb / Sollentuna
2026-06-22


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Söker en positiv pålitlig och ambitiös hudterapeut (medlem i SHR) som kan trivas med att jobba själv på plats i Sollentuna i samarbete med mig i nyrenoverad lokal i centrala Edsberg (Drevkarlsstigen 1), Sollentuna.
Behandlingarna är LPG-massage samt klassiska hudterapeutbehandlingar som ansiktsbehandlingar, vaxning frans & brynfärg, lashlift mm. Arbetar med hudvårdsmärket Cliniccare men kan bli aktuellt med Environ framöver.

Kontakta Frida för möte och mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: teresia_se@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsök Sollentuna Hudvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Täby Beauty Center AB (org.nr 556832-9121)
Drevkarlsstigen 1 (visa karta)
192 53  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Sollentuna Hudvård

Jobbnummer
9972637

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