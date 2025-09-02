Hudterapeut
2025-09-02
Hudläkarna i Linköping är en privat hudmottagning etablerad 1994 med trevliga och funktionella lokaler på Ågatan 35, mitt i Linköping. Vi tar emot patienter från Region Östergötland via samverkansavtal, försäkringsbolag samt privata patienter.
På mottagningen erbjuder vi även medicinska och estetiska behandlingar som PDT, kemisk peeling, kryolypolys (fettrysning), epilering, IPL och laserbehandlingar samt försäljning av hudvårdsprodukter. Mer information finns på hudlakarna.se
Vi växer och behöver nu utöka med en SHR auktoriserad hudterapeut på deltid.
Arbetet innebär i första hand hårborttagning med IPL (Nordlys IPL) och epilering (Sterex) men även andra arbetsuppgifter på kliniken kan förekomma.
Vi söker dig som:
Är SHR auktoriserad hudterapeut
Har god erfarenhet av hårborttagning med IPL och epilering
Har ett genuint intresse för att erbjuda högkvalitativa behandlingar
Är en teamspelare och har lätt för att samarbeta med kollegor
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas
Ett gott arbetsklimat med erfarna och stödjande kollegor
En arbetsplats som prioriterar patientcentrerad vård
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: hudlakarna@outlook.com Arbetsgivare Hudläkarna i Linköping AB
(org.nr 556494-2679), http://hudlakarna.se
Ågatan 35 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9488792