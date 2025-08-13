Hudläkare till digital tjänst - Doktor.Se
Doktorse Nordic AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Digitalvård söker vi nu specialistläkare inom dermatologi som har god primärvårdserfarenhet i närtid. Som hudläkare hos oss kommer du arbeta inom vår digitala hudmottagning och vid behov bidra i det ordinarie primärvårdsflödet. I läkarteamet besitter vi kompetens inom olika specialistområden och det finns god möjlighet till särskilda medicinska intressen och utveckling mot olika ansvarsområden.
Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsgivare med ett brett utbud av utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att göra skillnad, samtidigt som du har balans i livet och möjlighet att utföra ditt arbete på ett flexibelt sätt.
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta hemifrån med högkvalitativa distanskonsultationer
En innovativ och förändringsbenägen arbetsplats där du är med och påverkar
Ett engagerat och professionellt team som drivs av att skapa bästa möjliga vård för våra patienter
Om rollen
God vårdkvalitet och patientsäkerhet är något vi värnar om och i rollen kommer du att ge god service och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Varierat mottagningsarbete via distanskonsultation där du får träffa patienter från hela Sverige
Hantera varierande primärvårdsärenden med särskilt fokus på vår digitala hudmottagning
Stötta kollegor
Gemensamma utbildningar
Om dig
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité.
Kvalifikationer för tjänsten är:
Hudspecialist med god primärvårdsvana i närtid.
Vi söker läkare som kan avsätta och arbeta minst 20 timmar per månad, gärna mer.
Flexibla möjligheter att vara med och påverka sitt schema.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt
Vi söker läkare som kan avsätta och arbeta minst 20 timmar per månad, gärna mer.
Tjänsten är konsultuppdrag, vi söker läkare som kan arbeta som konsulter och fakturera oss med eget företag.
Kan det vara dig vi söker?
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team där vi tillsammans formar framtidens vård! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9457364