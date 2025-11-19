Hud- & spaterapeut sökes till Uddevalla
2025-11-19
(Eftersom många spaterapeuter är av vietnamesisk härkomst så har vi valt att annonsera även på vietnamesiska för att nå ut till flera. Annonstexten på vietnamesiska finns längre ned på sidan)
Svenska
Vi på salongen NT Nail & Spa i Uddevalla söker nu en hud- och spaterapeut för att förstärka vårt team. Vi är en mindre salong i en mindre ort som har haft väldigt svårt med rekrytering av kompetent arbetskraft. Är du en erfaren terapeut inom hud och spa, eller nyutbildad som gärna vill växa med oss? Letar du också efter en arbetsplats med kollektivavtal och en chans att utvecklas? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-19Dina arbetsuppgifter
Som hud- och spaterapeut arbetar du mestadels direkt mot kund, ibland tillsammans med övriga personal för att tillsammans skapa en unik upplevelse som våra kunder förtjänar. Du finns som en stabil tjänsteutövare som kan skapa trygghet för företaget och föra våra kunder.Kravprofil för detta jobb
Utbildad (meriterande om du har flera års erfarenhet inom skönhetsbranschen)
Flexibel med arbetstider
Serviceminded
Utöver ovanstående krav, så värdesätter vi om du talar svenska, engelska och/eller vietnamesiska.Om tjänsten
Tjänsen avser en tillsvidareanställning på heltid (40 timmar / vecka). Provanställning kan tillämpas. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt.
Individuell lönesättning med lägstalönen enligt kollektivavtal som finns tecknat mellan arbetsgivaren och Handelsanställdas Förbund (Skönhetsvårdsavtalet).
_________________________
Ting Vit
Salong NT Nail & Spa Uddevalla hin ang tìm mt nhân viên spa chm sóc sc khe và nét p cng c i ng. Chúng tôi là mt salon nh mt thành ph nh mà trong thi gian quá ã gp rt nhiu khó khn trong vic tìm lao ng có trình . Bn ang là mt th trong ngành spa có kinh nghim? hay mi vào ngh và mun phát trin cùng chúng tôi? Bn cng mun tìm công vic mt ni làm vic vi quyn li tt có hp ng công oàn, và ni làm vic cho bn c hi phát trin? Vy thì bn chính là ngi chúng tôi ang tìm kim!
Thông tin v công vic
Là mt nhân viên spa bn s ch yu làm vic trc tip vi khách hàng, ôi khi s phi làm cùng vi các ng nghip khác có th to ra tri nghim c áo mà khách hàng xng áng có c khi n salon. S hin din ca bn phi to ra s an toàn cho công ty cng nh cho khách hàng.
Yêu cu
Nhân viên spa c ào to (có cng im nu bn có nhiu nm kinh nghim trong ngành làm p)
Linh hot vi gi làm vic
Có tinh thn phc v tt
Ngoài các yêu cu trên, chúng tôi ánh giá cao nu bn nói c ting Thy in, ting Anh và/hoc ting Vit.
Thông tin v hp ng
V trí này là v trí c nh, toàn thi gian (40 gi/tun). Có th áp dng hình thc th vic nu cn thit. Chúng tôi hy vng bn có th bt u làm càng sm càng tt.
Lng s c tr theo trình vi mc lng ti thiu theo tha thun vi công oàn Handelsanställdas Förbund (Skönhetsvårdsavtalet). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: nt_nails.spa@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NT Nail & Spa
Kungsgatan 3 (visa karta
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
NT Nails & Spa Kontakt
Thi Huong Phuong nt_nails.spa@hotmail.com +46 76 211 98 89 Jobbnummer
