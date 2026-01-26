HSL-undersköterska till hemsjukvården - Sommarjobb
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
I rollen som HSL-undersköterska får du ett omväxlande och betydelsefullt arbete där du möter patienter i deras egna hem. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat sårvård, provtagning, läkemedelsadministration och viss katetervård, alltid på delegation eller enligt tydliga instruktioner från ansvarig sjuksköterska.
Du får en trygg och välplanerad introduktion som gör att du snabbt känner dig säker i din roll. Arbetet är självständigt, men du har alltid ett engagerat och stöttande team nära till hands.
Som HSL-undersköterska är du en viktig del av vår verksamhet. Genom ditt engagemang bidrar du varje dag till att våra patienter får en trygg, professionell och personcentrerad vård. Dokumentation ingår som en naturlig del av arbetet och är ett viktigt verktyg för att säkerställa god kvalitet och kontinuitet i vården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller sjuksköterskestudent med minst fyra avslutade terminer. Du är trygg i dig själv, tar ansvar och har lätt för att samarbeta med andra. Med din flexibilitet och lyhördhet kan du snabbt anpassa dig till olika situationer och möta människor med ett genuint engagemang för god vård.
Du trivs i en varierad och prestigelös arbetsmiljö där samarbete och kvalitet står i fokus, och du vill gärna vara med och bidra till att utveckla och upprätthålla en hög vårdkvalitet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning och ditt engagemang.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har B-körkort.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
