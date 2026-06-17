Hseq Manager
Bkp Gmbh Sweden Filial / Hälsoskyddsjobb / Arjeplog Visa alla hälsoskyddsjobb i Arjeplog
2026-06-17
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BKP GmbH Sweden Filial (nedan kallat BKP) erbjuder just nu en ledande roll med stor möjlighet att forma sin arbetsvardag och jobba med frihet under ansvar. Vi söker en strukturerad och driven kollega till vår ledningsgrupp och här blir du en del av ett team där samarbete är i fokus.
Vem är vi?
BKP fungerar som en lokal servicepartner till Bosch som med sin anläggning genomför biltester i kallt klimat 10 km utanför Arjeplog. BKP har i uppdrag att sköta drift och underhåll av denna vintertestanläggning samt bistå med den service som krävs för att kunna genomföra en lyckad testverksamhet med allt från banpreparering, drift och underhåll av fastigheter till event och researrangemang. BKP är service; vi tar hand om vår kunds fastigheter och resurser och sköter alla de tjänster som krävs för att få en testanläggning i toppklass!Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Tjänsten som HSEQ manager är bred och man förväntas arbeta både operativt och strategiskt. Huvudsakligen innebär tjänsten att lyfta HSEQ frågorna inom hela företaget och bygga in kvalitets- och säkerhetsfrågorna i samtliga processer på anläggningen. HSEQ manager rapporterar till Site manager och ingår i BKPs ledningsgrupp.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som HSEQ manager leder och utvecklar denne företagets arbete gällande kvalitet och miljö och detta innebär att:
>> Sätta mål och arbeta för måluppfyllnad inom område
>> Arbeta med ständiga förbättringar samt stödjande funktion för att hitta förbättringsåtgärder som främjar lönsamhet och kvalitet
>> Upprätthålla ett levande ledningssystem i världsklass som väl avspeglar verksamheten och som klarar certifiering enligt ISO 9001 samt ISO 14001
>> Utföra, dokumentera och följa upp revisioner
>> Leda ledningens genomgång samt förbereda kvalitets- och miljödokumentation för detta. Medverka vid kunden Boschs interna revisioner/besök/bedömningar.
HSEQ manager ansvarar för anläggningens väktarbolag (Securitas). Med ansvar menas att övervaka och hantera rutiner och arbete som utförs av väktarbolagets personal. Anläggningens egna sjukvårdare (Die Johanniter) rapporterar till HSEQ manager och denne är den utsedda länken mellan kunden Bosch.
Utöver HSEQ relaterade arbetsuppgifter förväntas man i denna roll även vara avdelnings ledare till städ. Det innebär personalansvar med rekrytering, schemaläggning och se till att arbetet flyter på bra under säsong.
Vem är du?
En driven person som vill framåt och i rollen krävs en stor bredd, samordningsförmåga och att man i synnerhet arbetar på ett strukturerat och målinriktat arbetssätt.
Kompetens
>> Kunskap om avdelningens område
>> Ledarskaps egenskaper
>> Tala och skriva flytande svenska och engelska
>> Mycket god datavana
>> Social kompetens och förmåga att kunna kommunicera och samverka med andra
>> Entreprenörs stil
Tillgång till egen bil är ett krav med tanke på att anläggningen ligger 10 km från tätort och brist på kollektivtrafik.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Startdatum enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: Jacob.Hellkvist@bkp-gmbh.de Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSEQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BKP GmbH Sweden filial
(org.nr 516411-2004)
Vaitoudden 1 (visa karta
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938 94 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bkp Gmbh Sweden Filial Kontakt
Site manager
Jacob Hellkvist Jacob.Hellkvist@bkp-gmbh.de 0765355145 Jobbnummer
9968380