HSE Specialist till Autoliv
OIO Väst AB / Personaltjänstemannajobb / Vårgårda Visa alla personaltjänstemannajobb i Vårgårda
2026-07-07
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OIO söker nu tillsammans med Autoliv en senior HSE Specialist till anläggningen i Vårgårda. Om du vill arbeta i en bred och självständig HSE-roll där du får ta ett helhetsansvar för hälsa, säkerhet och miljö då är detta rollen för dig!
Om AutolivAutoliv är en världsledande bilsäkerhetsleverantör med över 68 000 anställda i 27 länder. Deras uppdrag är att tillhandahålla livräddande lösningar i världsklass för mobilitet och samhälle. De utvecklar, tillverkar och säljer säkerhetssystem för fordon såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och fotgängarskyddssystem för dagens och morgondagens fordon. I Sverige och Vårgårda finns en produktionsanläggning samt företagets Global Innovation Center vars fokus ligger vid att utveckla nya och befintliga produkter.
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Om tjänstenSom HSE Specialist kommer du att ingå i ett mindre HR-team där du ansvarar för företagets arbete inom hälsa, säkerhet och miljö. Rollen är självständig och innebär att du driver och utvecklar HSE-arbetet samtidigt som du har ett nära samarbete med tekniker, skyddsombud samt funktioner inom kvalitet och fastighet.
Tyngden i rollen ligger i att säkerställa att verksamheten följer gällande lagkrav och att driva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det innebär att du arbetar med allt från riskbedömningar, skyddsronder och uppföljning av sjukfrånvaro till att stötta verksamheten i arbetsmiljöfrågor och identifiera förbättringsåtgärder.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och miljölagstiftning.
Driva och utveckla företagets arbetsmiljöarbete.
Genomföra riskbedömningar och skyddsronder.
Utreda olyckor, tillbud och arbetsskador.
Utbilda chefer och medarbetare inom arbetsmiljö och säkerhet.
Följa upp nyckeltal inom säkerhet och miljö.
Samordna certifieringar enligt exempelvis ISO 14001 och ISO 45001.
Stödja verksamheten i frågor kring kemikaliehantering, maskinsäkerhet och miljöpåverkan.
Vi söker dig somHar minst 5 års tidigare erfarenhet av liknande roll inom industri eller producerande verksamhet
Har god kunskap om svensk arbetsmiljö- och miljölagstiftning.
Har erfarenhet av arbete med ISO 14001 och ISO 45001.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och prestigelös person som tycker om att samarbeta med olika funktioner i verksamheten. Du har ett proaktivt arbetssätt, tar gärna eget ansvar och trivs i en roll där du får driva frågor framåt samtidigt som du fungerar som ett stöd till chefer och medarbetare. Eftersom du har många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Om tjänstenDetta är ett långsiktigt konsultuppdrag, initialt med anställning hos OIO. Avsikten därefter är att anställningen övergår till vår partner.
Omfattning: Heltid, arbete på plats
Placering: Vårgårda
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Linn Lindgren
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
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411 36 VÅRGÅRDA Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9995570