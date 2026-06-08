HSE Specialist Service Unit
Hitachi Energy Sweden AB / Arbetsmiljöjobb / Ludvika Visa alla arbetsmiljöjobb i Ludvika
2026-06-08
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Vi söker nu en engagerad HSE-specialist till vår serviceorganisation i Ludvika. I denna roll kommer du att stödja vår lokala serviceenhet genom att driva en stark säkerhetskultur, säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder och möjliggöra kontinuerlig förbättring i vår verksamhet. Du kommer att arbeta nära chefer, tekniker och globala HSE-funktioner för att stärka lärande, förebygga incidenter och förbättra den övergripande HSE-prestandan.
"Du kommer att bli en del av en nybildad serviceaffärsenhet där vi bygger strukturer, standarder och kultur för framtiden. Detta ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar med HSE från dag ett."
Så här bidrar du
Främja en proaktiv HSE-kultur genom att vägleda medarbetare och chefer i dagliga HSE-beslut.
Leda och stödja rapportering av incidenter, utredningar och uppföljning av lärdomar.
Genomföra interna HSE-revisioner och säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder samt lokala lagkrav.
Analysera HSE-prestanda med hjälp av digitala verktyg (PowerBI, Intelex) för att identifiera trender och förbättringsmöjligheter.
Faciliterar riskbedömningar, utbildningsaktiviteter samt säkerställer att rätt HSE-verktyg och utrustning finns tillgängliga och används.
Driva implementering av HSE-program, initiativ samt framsteg mot viktiga HSE-mål och KPI:er.
Din Bakgrund
Erfarenhet av arbete inom HSE-roller i industriella, service-, produktions- eller tekniska miljöer.
God förståelse för incidenthantering, riskbedömningar och regelverksefterlevnad.
Förmåga att coacha, utbilda och stödja chefer och medarbetare i HSE-frågor.
Trygg i att arbeta med data, dashboards och digitala HSE-system (PowerBI, Intelex eller liknande).
Strukturerad, proaktiv och bekväm med att arbeta i en snabbföränderlig miljö med skiftande prioriteringar.
Flytande engelska; svenska är meriterande
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
Mentor som stöd under introduktionsfasen
Olika utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter
Mångfaldig arbetsplats med över 70 nationaliteter i Sverige
Tilläggsersättning vid föräldraledighet
Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden
Mer om oss
Är du redo att börja på Hitachi Energy och få en karriär utan gränser – på en arbetsplats där du kan vara dig själv? Då är vi redo för dig! Urval sker löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag.
Rekryterande chef Graham Enever (graham.enever@hitachienergy.com
) svarar på frågor om tjänsten. Fackliga representanter Sveriges Ingenjörer: Anna Sävenstedt, +46 (73) 0669908, Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42, Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387048
Övriga frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Kevin Galloway (Kevin.Galloway@hitachienergy.com
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9952400