HSB Skåne söker bostadsrättsekonom till Lund!
2025-08-13
Introduktion
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - både ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. Vi erbjuder även Sveriges största bosparande, som ger dig förtur till ett eget hem.
HSB Skåne är en medlemsägd, kooperativ organisation som är under ständig utveckling. Vi satsar framåt för att möta våra kunders behov på bästa sätt och fokuserar på att skapa attraktiva boendemiljöer genom bostadsbyggande och fastighetsförvaltning.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är kärnan i vårt varumärke, och vi arbetar aktivt för att de ska trivas hos oss. HSB Skåne har också ett stort socialt engagemang. Vi äger bland annat en fastighet där vi driver barnkollo, ett av många sätt för oss att ge tillbaka till samhället.
HSB Skåne har idag 180 medarbetare som arbetar i 17 kommuner i Skåne. Våra lokala kontor ligger i Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete i en organisation som bygger på den kooperativa grundidén och samverkan med våra medlemmar. Jämställdhet och mångfald är högt prioriterade frågor hos oss, och vi arbetar aktivt för att vår medarbetarkår ska spegla samhället.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker nu en bostadsrättsekonom till vårat kontor i Lund.
Hos oss kommer du att arbeta med löpande redovisning, bokslut, budget och deklarationer för bostadsrättsföreningar. Därtill har du kontinuerlig kontakt med styrelsen i respektive förening och är föreningens bollplank i ekonomiska frågor. Vidare tycker du att det är roligt med kundkontakt och har hand om marknadsföring och försäljning av HSB Skånes tjänster till nya kunder.
Möten och att hålla i utbildningar på kvällstid förekommer i tjänsten. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning. Publiceringsdatum2025-08-13Erfarenheter
Vi söker dig som har ekonomiutbildning från högskolan eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Därtill har du giltigt B-körkort. Du är engagerad i din yrkesroll och har stenkoll på såväl Officepaketet som vad det innebär att arbeta i olika affärssystem. Ett annat krav är att du har erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från fastighetsbranschen och styrelsearbete. Det är en fördel om du arbetat med ekonomiska föreningar, ERP och har erfarenhet av att arbeta med kunder. Dina personliga egenskaper
Du som vill arbeta hos oss är en fena på siffror och som tänker hållbarhet i alla led. För oss är det viktigt att du har ett stort intresse för både människor och siffror och du har lätt för att bygga trygga relationer som vilar på ett genuint affärs- och servicetänk. Därtill gillar du ordning och reda och har stort eget driv, ser helheter och detaljer och har sinne för både humor och allvar. Du ska känna ett stort eget ansvar och med nyfikenhet ta dig an de varierande arbetsuppgifter. Din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat är avgörande för att du ska kunna arbeta hos oss. Vidare är du flexibel och trivs med ett nära samarbete med dina kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad HSB erbjuder
Vi på HSB strävar alltid efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats. Vi tror att vår framgång kommer genom medarbetarnas utveckling och hos oss är du med och sätter riktningen för din egen utveckling. Med rätt ambition och drivkraft kan en anställning hos HSB bli en värdefull investering i din karriär. Våra kärnvärderingar - Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan - genomsyrar hela vår verksamhet. Tack vare korta beslutsvägar får du möjlighet att påverka och ta ansvar i ditt eget arbete. Vi erbjuder frihet under ansvar och vill hjälpa dig att hitta balans mellan arbete och fritid. Din insats kommer att vara både betydelsefull och uppskattad, och vi ser fram emot att du är med och bidrar till HSBs framgång.
Innan tillsättning av tjänst gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidaten. Vi tar hjälp av ToFindOut som gör en ekonomisk- och juridisk bakgrundskontroll samt kollar personaliauppgifter.
Möjligheterna finns hos oss på HSB - vill du veta mer?
Sista ansökningsdag 2025-08-31, intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer, kontakta Chef ekonomisk förvaltning, Caroline Carlsson, på telefon 046- 210 85 08 och för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist, Catrin Wahlestedt Deleuran, på telefon 046- 210 84 30. Så ansöker du
