Hrbp Till Postnord Tpl Helsingborg

Bli en del av vårt team
Som HR Business partner är du länken mellan verksamhetens behov och HR:s specialistfunktioner. Du arbetar både strategiskt och operativt och stödjer chefer genom hela medarbetarresan. Din roll är avgörande för att omsätta verksamhetens planer till effektiva people-strategier och hållbara resultat. Som HR Business partner blir du en del av ett härligt People-team där vi jobbar tvärfunktionellt i i teamen Business, Core och Development & Growth. Vi söker nu en kollega med placering i vår region Syd, Helsingborg. Till regionen hör också vår verksamhet i Danmark.
Om rollen
Gillar du att vara nära människor och verksamhetens puls? Som HRBP hos oss jobbar du inte på distans från verkligheten - du är mitt i den. Det här är HR-arbete på riktigt! På våra siter i regionen jobbar drygt 250 medarbetare, varav merparten i den operativa driften. Därutöver har vi även många medarbetare från bemanningsbolag hos oss vilka är en viktig del av verksamheten.
Du trivs där frågor uppstår i stunden och där ditt stöd gör direkt skillnad. För att lyckas behöver du vara trygg, erfaren och orädd. Det här är inte ett första HR-jobb och inte heller en roll för den som helst arbetar i lugn kontorsmiljö. Däremot är det rätt roll för dig som får energi av dialoger, problemlösning och vardagens små och stora utmaningar.
Du kommer att coacha och stödja ledare i att utveckla sitt ledarskap och bygga starka, hållbara team samt driva och implementera initiativ inom kultur, ledarskap, kompetensutveckling, rekrytering, engagemang och organisationsutveckling. I regionens ledningsgrupp driver du people-agendan och är en viktig partner i att lyckas nå affärsmålen.
Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att:
- Ha en viktig rådgivande roll i arbetsrättsliga frågor och säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och riktlinjer samt är en van förhandlare.
- Bidra till kontinuerliga förbättringar av processer, arbetssätt och organisationsstruktur
- Stötta chefer och ledningsgrupper i både operativa och strategiska frågor
- Ta initiativ, driva frågor självständigt och arbeta mot tydliga och mätbara resultat
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din profession och i dig själv. Du har en genuint positiv människosyn och möter både chefer och medarbetare med respekt och nyfikenhet. Du är modig nog att ta svåra samtal när det behövs och kommunikativ nog att göra det på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du är handlingskraftig, nyfiken och drivs av att bidra till utveckling - både för verksamheten och för människorna i den.
Rollen kräver några års erfarenhet av liknande roll och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av liknande bransch med många schemalagda roller. Vidare ser vi att:
- Du har en akademisk examen inom personal, beteendevetenskap eller motsvarande
- Du är bekväm med att arbeta i digitala verktyg och system
- Har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi erbjuder dig
PostNord TPL erbjuder dig arbete i en dynamisk och förändringsorienterad miljö på en av Sveriges största arbetsplatser. Vi har goda tjänstepensionsvillkor, friskvårdsbidrag och personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNordPlus och det finns bra utvecklingsmöjligheter.
Ansök
Du ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan i annonsen. Sista ansökningsdag är 2026-01-09. Rekryteringsprocessen kommer påbörjas efter julledigheten.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Ulrika Ekbohm, Head of HR
på mail: ulrika.ekbohm@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
