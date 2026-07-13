HR-utvecklare
Falkenbergs kommun, HR-avdelningen / Personaltjänstemannajobb / Falkenberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Falkenberg
2026-07-13
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt uppdrag är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden och samtidigt bidra till att utveckla Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid. Falkenberg är Hallands mittpunkt med goda pendlingsmöjligheter och närhet till både stad, hav och natur!
HR-avdelningen tillhör kommunstyrelseförvaltningen och är stöd för alla kommunens förvaltningar. Vi är närmare 40 medarbetare som arbetar med HR-, löne- och bemanningsfrågor på både operativ och strategisk nivå. Vårt jobb är att se till att HR processerna är ändamålsenliga, enkla, effektiva och värdeskapande för dom vi finns till för. Nu söker vi en HR-utvecklare till vår HR-enhet!
Du blir en del av ett engagerat team med HR-specialister, HR-utvecklare och förhandlingschef och rapporterar till enhetschef HR. Du ingår i HR-avdelningen där vi samverkar inom hela avdelningen, tillsammans är vi HR Falkenberg! Tillsammans arbetar vi för att utveckla framtidens HR och skapa värde för chefer, medarbetare och verksamhet.
Vi erbjuder en arbetsplats med gott medarbetarskap, stark samverkan och stora möjligheter att påverka och utveckla rollen utifrån din kompetens och erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som HR-utvecklare har du en central roll i att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra kommunens HR-processer. Du arbetar både strategiskt och operativt och omsätter verksamhetens behov till användarvänliga och effektiva HR-lösningar.
I nära samarbete med kollegor inom och utanför HR-avdelningen driver du utvecklingsarbete från idé till genomförande med fokus på kvalitet, digitalisering och verksamhetsnytta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Leda och utveckla kommunövergripande HR-processer i linje med HR Ledning.
• Planera, driva och genomföra utvecklingsinsatser inom strategiska HR-områden.
• Delta i och leda olika utvecklingsprojekt samt genomföra utbildningsinsatser.
• Samverka i interna och externa nätverk för att stärka kvalitet och gemensamma arbetssätt.
• Samordna och vara med och utveckla chefs- och ledarutvecklingsinsatser.
• Bidra vid implementering av nya lagkrav och HR-processer
Rollen kräver att du har god förståelse och förmåga att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett verksamhetsnära arbetssätt. Vid behov kan du stötta upp i operativa HR-frågor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som HR-utvecklare
Har du en kandidatexamen inom personal- och arbetslivsfrågor, arbetsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av HR-system och digitala verktyg och mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har arbetat med processutveckling och/eller projektledning. Det är meriterande om du har förståelse för och erfarenhet av HR-arbete. Det är också meriterande om du har utbildning eller erfarenhet som handledare inom Utvecklande Ledarskap (UL) och/eller Indirekt Ledarskap (IL).
Vem är du?
Du har ett utvecklande, professionellt och coachande förhållningssätt! Som person är du en prestigelös lagspelare som ser fördelarna med samarbete samtidigt som du med lätthet även kan agera självständigt. Du är trygg i ditt sätt att möta chefer och medarbetare och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du är ansvarstagande och driver ditt och dina kollegors arbete framåt även när förutsättningar förändras. Du delar med dig av din kompetens och har förmågan att förmedla din kunskap till andra. Du har en analytisk förmåga och kan med lätthet kommunicera komplext innehåll på ett begripligt sätt.
Du är bekväm med att använda digitala verktyg och AI på ett medvetet, ansvarsfullt och säkert sätt. Som person är du flexibel och kan enkelt fånga upp och prioritera angelägna frågor utifrån ett helhetsperspektiv i organisationen. Arbetar strukturerat och självständigt samt håller överenskomna tidsramar.
Du fokuserar på det som skapar värde för de vi finns till för samt bidrar till ett gott arbetsklimat och ser feedback som en självklar del i din och vårt arbetes utveckling. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och att du kompletterar gruppen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-04 .
Vad erbjuder vi dig?
Falkenbergs kommun behöver liksom som övriga Sverige anpassa sig till omvärldens förändringar, förändrade arbetssätt, kompetensförsörjning, omställning, avveckling, digitalisering och AI med människan i centrum är områden där HR har en avgörande roll för organisationens framgång. HR:s tid är nu och du får möjlighet att bidra till en god framtidsutveckling i vår kommun.
Möjlighet till distansarbete, hybrid eller fysiska möten finns självklart också även om din huvudsakliga arbetsplats är och du ser dig vara fysiskt på plats i Falkenbergs kommun. Vi gillar att ses IRL och för HR är det personliga mötet avgörande när vi bygger på förtroende, skapar trygghet och möjliggör en djupare förståelse. Genom Hallands olika HR nätverk finns möjlighet till kunskapsutveckling, nätverkande och givande samarbetsområden. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling, ett årligt friskvårdsbidrag och flextid!
Om rekryteringsprocessen:
Urval och första intervjuomgång sker först efter ansökningstiden har passerat. Intervjuprocessen kommer att ske i två steg, först ett samtal på Teams den 21 eller 24/8 och i steg två en fysisk intervju, preliminärt 2/9. Datumen kan komma att ändras beroende på processen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
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I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335865 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, HR-avdelningen Kontakt
HR-chef
Philipp Seuffer +46765130340 Jobbnummer
10000687