HR-support till vår kund i Stockholm
2025-10-06
Uppdragsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi en engagerad och noggrann HR-support för ett deltidsuppdrag på 50% under perioden 13 oktober 2025 - 30 januari 2026.
Som HR-support blir du en viktig kontaktpunkt för chefer och medarbetare i organisationen. Du arbetar brett med HR-administration och frågor kopplade till våra processer och system. Noggrannhet och service är centralt i rollen, då du bidrar till kvalitet och tillförlitlighet i vår HR-data och våra leveranser.
Du kommer att ingå i ett team där samarbete, struktur och ansvarstagande är i fokus, och där du får möjlighet att bidra till ett välfungerande HR-stöd under uppdragsperioden.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden via vårt ärendehanteringssystem Jira.
Ge stöd i frågor som rör kollektivavtalet EFA.
Skriva och administrera anställningsavtal.
Hantera övertidsdispenser, underrättelser och felaktiga tidrapporter.
Administrera och uppdatera organisationsstrukturer i IFS.
Stötta vid framtagande av HR-statistik och rapporter.
Hantera utlägg och ersättningar.
Svara på frågor som rör anställningsförhållanden, såsom arbetstid, föräldraledighet och tjänstledighet.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av arbete i HR-support med service till chefer och medarbetare.
God kännedom om frågor kring kollektivavtal, föräldraledighet, tjänstledighet och ersättningar.
Vana vid att arbeta administrativt i HR-system och uppdatera HR-data.
Mycket goda kunskaper i Excel, med förmåga att ta fram rapporter och HR-statistik.
Meriterande krav
Erfarenhet av att arbeta i IFS (HR-modulen).
Erfarenhet av att skriva anställningsavtal.
Erfarenhet av att hantera frågor kopplade till tidrapportering.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självgående - du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt.
Samarbetsinriktad - du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och bidra till teamets resultat.
Serviceinriktad - du tycker om att stötta chefer och medarbetare och leverera med hög kvalitet.
Kvalitetsmedveten - du arbetar noggrant och säkerställer att HR-data och administration håller hög standard.
Professionell och omdömesgill - du gör balanserade bedömningar och agerar tryggt i olika situationer.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9542529