2026-01-28
Är du redo att fortsätta din karriär inom HR på ett stort företag inom fordonsindustrin där du arbetar i en miljö där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom HR? Vi söker nu efter en junior HR konsult till vår kund i Göteborg!.
Som HR-konsult på deras HR-support kommer du arbeta med att supportera organisationen när det kommer till HR-relaterade frågor. Detta kan innefatta frågor kring: Ersättning
Semester
Anställning
Arbetsrätt
Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan idag!
Start för denna tjänst är senast 16/2-2026 och uppdraget kommer att fortlöpa till 30/6 2026. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Agera primär kontaktpunkt för medarbetare, chefer och HR Business Partners i HR-frågor.
Ge professionellt stöd gällande HR-policys, personalinformation och HR-system.
Hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och e-post med hög noggrannhet.
Aktivt bidra till utvecklingen av digitala självservicefunktioner och innehåll på intranätet.
Säkerställa hög kvalitet och en positiv serviceupplevelse i varje kontakt.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande områden.
Minst 1 års erfarenhet av administrativt HR arbete eller HR som servicefunktion
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
God kod kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal såväl som skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Strukturerad och noggrann med god administrativ förmåga.
IT-kunskaper, inklusive erfarenhet av att arbeta med HR-system och Microsoft Office.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större organisationer.
Kännedom om HR-policys, processer och ärendehanteringssystem.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
