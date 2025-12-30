HR-student till Maxkompetens i Växjö
2025-12-30
Söker du ett meriterande extrajobb vid sidan av dina studier och vill få en fot in i bemannings- och rekryteringsbranschen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Maxkompetens i Växjö söker nu en engagerad HR-student som vill utvecklas tillsammans med oss och stötta vårt team i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som?HR-student arbetar du nära Nathalie, Elin och Lisa och stöttar dem i deras rekryterings- och bemanningsprocesser. Rollen är varierad, social och utvecklande med många kontaktytor och dagliga möten med människor. Du är med och bidrar till att matcha rätt person med rätt uppdrag och spelar en viktig roll i upplevelsen för både kandidater, konsulter och samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Löpande kontakt med våra konsulter och fungera som ett stöd i deras vardag, både på distans och på plats hos våra samarbetspartners
• CV-urval, telefonintervjuer, bokning av intervjuer samt referenstagning
• Utformning och publicering av platsannonser
• Schemaplanering?i vårt affärssystem
• Kandidatsökning i våra rekryteringsverktyg
• Övriga administrativa uppgifter
Tjänsten är på deltid och arbetstiderna är förlagda till vardagar dagtid, även halvdagar kan förekomma. Arbetet schemaläggs veckovis och arbetsbelastningen varierar över tid, vilket innebär att behovet kan skifta från vecka till vecka. Vi söker därför dig som är flexibel, kan hoppa in med kort varsel och har möjlighet att arbeta under sommar- och julledigheter. Självklart anpassas schemat efter ditt studieschema.
Du kommer arbeta tillsammans med ett glatt och engagerat team på sex personer som brinner för att se människor och företag i Växjö med omnejd växa. Hos oss får du möjlighet att växa, bygga värdefull erfarenhet och bli en del av ett team där engagemang och arbetsglädje genomsyrar vardagen.
Så säger vår rekryteringsspecialist Nathalie
"Jag har arbetat på Maxkompetens i Växjö sedan 2014 och började redan under studietiden, då jag gjorde min praktik här under sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Det som fick mig att stanna är möjligheten att arbeta med rekrytering som gör skillnad, tillsammans med engagerade kollegor och i en miljö där jag fått utvecklas och ta mer ansvar. Mötena med människor och det ständiga lärandet är fortfarande det som driver mig mest."Profil
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en roll med mycket kontakt med människor. Du är kommunikativ och har god känsla för samtal, både via telefon och i digitala samt personliga möten. Samtidigt har du ett genuint intresse för HR, rekrytering och arbetslivet.
Som person är du initiativtagande, lösningsorienterad och arbetar strukturerat och professionellt även när tempot är högt. Du trivs i en varierad vardag där samarbete kombineras med eget ansvar och självständigt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
• Har minst två år kvar av dina studier inom Personal- och arbetslivsprogrammet
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Har goda kunskaper i Office-paketet
• Innehar B-körkort
Övrig information
• Placeringsort: Växjö
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Timanställning, flexibel efter dina studier
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Elin Tornhed på mejl, elin.tornhed@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
