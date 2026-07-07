HR-strateger till Svalövs kommun
Svalövs kommun, HR-enheten / Personaltjänstemannajobb / Svalöv Visa alla personaltjänstemannajobb i Svalöv
2026-07-07
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Kommunledningskontoret består av ekonomi, HR och kansliet som är verksamhetsövergripande stödfunktioner. Tillsammans arbetar sektorn för att skapa trygga, effektiva och framtidsorienterade verksamheter. Hos oss får du vara med och påverka – både strategiskt och operativt – i frågor som berör hela kommunen.
På HR-enheten arbetar vi koncernövergripande med såväl operativa som strategiska HR-processer för att stärka vår arbetsgivarpolitik. Vi är ett team på fem HR-strateger och en förhandlingsansvarig som tillsammans med HR-chefen nu söker nya kollegor! Vi sitter centralt i Svalövs kommunhus och har ett nära samarbete med kommunens bemanningsenhet.
Nu söker vi två nya kollegor till oss, en tillsvidare och en för ett längre vikariat.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I rollen som HR-strateg kommer du arbeta inom ett brett fält av HR-frågor, såväl operativt som strategiskt.
Operativt kommer du att på ett konsultativt sätt stötta chefer inom dedikerade verksamhetsområden i frågor kring arbetsrätt, samverkan, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och annat som ingår i chefernas vardag.
Strategiskt kommer ditt uppdrag initialt vara riktat mot digitaliseringsprocesser där du får möjlighet att leda olika insatser för att underlätta för våra chefer i deras roll. Det kommer framför allt gälla våra egna chefer i koncernen, men du får även möjlighet att nätverka med kollegor inom Familjen Helsingborg. Allt eftersom du växer i din roll får du möjlighet att utforska andra strategiska områden utifrån kompetens och intresse.
Tillsammans arbetar hela HR-enheten för att skapa goda processer, från ax till limpa. Det innebär att du även kommer vara del av teamets arbete med utveckling av interna styrdokument och politisk beredning av dessa. Gemensamt tar vi ansvar för både vår egna, avdelningens och verksamheternasleverans och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en öppenhet och förståelse för hur digitalisering kan effektivisera HR-processer och bidra till verksamhetsutveckling. Du använder generativ AI och AI-funktioner i verksamhetssystem och samarbetsplattformar som en naturlig del i ditt arbete och du har intresse för och utforskar hur ny teknik kan användas i arbetet och har god förståelse för den kompetensförskjutning tekniska lösningar medför. Med mod att utmana invanda arbetssätt och prova nytt omsätter du verksamhetens behov till konkreta HR-insatser. Du har en helhetssyn och en förmåga att se samband i ditt arbete. Du arbetar proaktivt med dina insikter och upprätthåller en god struktur och tydlig, pedagogisk kommunikation gentemot de chefer du stöttar.
Formellt har du en akademisk examen inom HR-området eller annan utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av kollektivavtalstolkning och tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning samt erfarenhet av HR-analys och arbete med KPIer/nyckeltal.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller erfarenhet av digitalisering och utveckling av HR-processer. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten. Då resor förekommer både inom och utanför Svalövs kommungräns är även körkort ett krav.
Vill du jobba i en prestigelös organisation med nära till skratt? Vill du bidra till bättre arbetsplatser inom offentlig sektor? Då ska du söka dig till Svalövs kommun!
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335716-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, HR-enheten Kontakt
Fackliga företrädare +46418475000 Jobbnummer
9994694