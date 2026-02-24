HR-strateg till Lunds stiftskansli
Lunds stift, Direktorsavdelningen / Administratörsjobb / Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Visa alla jobb hos Lunds stift, Direktorsavdelningen i Lund
Har du fingertoppskänsla för människor och vill leda HR-arbetet i en meningsfull verksamhet?
Ditt uppdrag
Som HR-strateg har du det övergripande ansvaret att utveckla, kvalitetssäkra och samordna HR-arbetet på både strategisk och operativ nivå.
Du är ett praktiskt och tryggt stöd till våra chefer i vardagens personalfrågor. Rollen är bred och varierad med många kontaktytor.
Exempel på arbetsuppgifter
- Konsultativt stöd till chefer i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt, lönesättning, rehabilitering samt rekrytering
- Ansvara och administrera facklig samverkan och MBL-förhandlingar
- Bidra till att utveckla våra processer och arbetssätt inom hela HR-området
- Företräda HR-frågor i ledningsgruppen
Vi söker dig som
- Har akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller motsvarande
- Har flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna i komplex organisation
- Har erfarenhet av arbetsrätt och förhandling
- Är trygg i rollen som strategiskt bollplank till ledning
- Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från Svenska kyrkan eller idéburen verksamhet.
Om dig
Rollen rymmer både strategiskt och operativt arbete. Du behöver därför trivas lika väl med att sätta riktning och skapa struktur som med att bidra i det konkreta genomförandet i vardagen.
Du har ett genuint intresse för arbetsplatsens kultur och en god förståelse för det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektivet i arbetsmiljöarbetet.
För att lyckas i rollen som HR-strateg hos oss är du en kommunikativ, trygg och tydlig ledare med personlig mognad. Du är självgående i din yrkesroll, har hög integritet och visar gott omdöme i ditt agerande. Självklart delar du också Svenska kyrkans värderingar och är lojal mot kyrkans tro.
Välkommen med din ansökan senast den 16 mars.
En första intervjuomgång genomförs den 26 och 27 mars.
Vi använder rekryteringssystemet Varbi och tar endast emot ansökningar via ansökningsformuläret.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av
Biträdande stiftsdirektor Agneta Hyllstam, agneta.hyllstam@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 14.
HR-konsult Jan Ryde, jan.ryde@svenskakyrkan.se
, 0702-33 14 14.
Visions fackliga företrädare Kristofer Burman, kristofer.burman@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 58.
SACOs fackliga företrädare Lina Iacobaeus, lina.iacobaeus@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 65.
Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 147 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Ersättning
