HR-strateg och vikarierande HR-strateg
Hylte kommun / Personaltjänstemannajobb / Hylte Visa alla personaltjänstemannajobb i Hylte
2026-06-22
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Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Hylte kommun är en organisation där närhet, engagemang och samarbete genomsyrar arbetet. Kommunen består av fem förvaltningar, där Kommunledningsförvaltningen (KLF) fungerar som en central stöd- och stabsfunktion. Inom KLF finns personalavdelningen som är en välfungerande och sammansvetsad verksamhet med nio medarbetare som arbetar med HR, lön, verksamhetsutveckling samt systemförvaltning inom HR och digitalisering.
Under de senaste åren har avdelningen genomgått en utvecklingsresa och kännetecknas idag av struktur, hög kompetens och ett nära samarbete. Vårt arbete har uppmärksammats nationellt, bland annat för vår moderna och träffsäkra kompetensbaserade rekrytering samt vårt fokus på välmående, effektivitet och att ta tillvara medarbetares potential genom ett aktivt arbete med friskfaktorer.
Nu söker vi en HR-strateg som vill vara med och bygga vidare på en stabil grund och samtidigt bidra till nästa steg i vår utveckling. Hos oss möts du av en arbetsplats där tillit, delaktighet och utveckling står i fokus. Vi söker dig som har ett styrkebaserat förhållningssätt, ser möjligheter i både människor och verksamhet och vill bidra till långsiktigt hållbara resultat genom tydlighet, samarbete och ansvar.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som HR-strateg eller vikarierande HR-strateg i Hylte kommun arbetar du nära verksamheten med ett stödjande, samordnande och i vissa delar ledande uppdrag. Du ingår i ett team av HR-strateger där ni arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra i uppdraget, samtidigt som varje HR-strateg har ett särskilt ansvar för att ge kvalificerat HR-stöd till en eller flera förvaltningar. I den rollen fungerar du som ett bollplank till chefer och bidrar till att utveckla verksamheten utifrån ett HR-perspektiv.
Du arbetar brett med frågor inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och Hyltes personalpolitik. Rollen innebär också löpande samverkan med kommunens fackliga organisationer samt deltagande i samverkansforum, inklusive central samverkansgrupp.
För den vikarierande HR-strategtjänsten ligger även ett särskilt fokus på kompetensförsörjningsfrågor och rekryteringsadministration där du bidrar till att säkerställa effektiva och kvalitativa rekryteringsprocesser samt stödjer verksamheterna i deras kompetensbehov.
Vi är en flexibel arbetsgrupp som anpassar vårt arbete utifrån rådande behov och förutsättningar vilket innebär att arbetsuppgifter och ansvarsområden kan variera och utvecklas över tid. Gemensamt för rollerna är ett aktivt deltagande i utvecklingen av våra arbetssätt och processer där vi har ett tydligt fokus på digitalisering, AI och ett datadrivet och styrkebaserat förhållningssätt. Som en del av Kommunledningsförvaltningen arbetar du med ett tydligt uppdrag att bidra till verksamheternas utveckling och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och har ett stort intresse för HR-frågor, och som ser samband mellan teknikutveckling, människor och organisation. Du har ett utvecklingsfokus, vill bidra till att förbättra arbetssätt och trivs i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt. Som person är du ansvarstagande, arbetar självständigt och driver dina frågor framåt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till helheten. Du har ett coachande förhållningssätt, hög arbetskapacitet och trivs i en dynamisk och föränderlig miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
Kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö och den svenska partsmodellen
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög ansvarskänsla
God samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av hälsofrämjande arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv
Erfarenhet av att arbeta med HR analytics eller utveckling av digitala HR-processer
Erfarenhet av systemförvaltning, systemutveckling eller kodning
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så ansök gärna så snart du kan.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess vilket bland annat innebär att ansökningsförfarandet kanske inte är vad du är van vid. Du kommer därför att besvara sex stycken urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet som du sedan bifogar som ditt personliga brev tillsammans med ditt CV i din ansökan. Urvalsfrågorna blir din möjlighet att beskriva dina kompetenser vilket vi kommer bedöma din ansökan utifrån. Specificera gärna vilken/vilka av tjänsterna som intresserad dig.
Urvalsfrågor:
Vad har du för utbildning och hur har den har förberett dig för rollen som HR-strateg?
Beskriv din erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Vilka områden har du arbetat inom (t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskapsstöd)?
Har du erfarenhet av att stötta chefer i HR-frågor? Ge exempel på hur du har arbetat i en sådan roll.
Beskriv din erfarenhet av facklig samverkan och/eller arbete enligt den svenska partsmodellen.
Har du arbetat med arbetsrättsliga frågor? Om ja, ge exempel på vilka typer av ärenden du hanterat.
På vilket sätt har du arbetat med digitalisering, AI eller datadrivna arbetssätt inom HR?
Givetvis har du möjlighet att ta ömsesidiga referenser på oss och rekryterande chef. Hör av dig till KC på 0345-18000 eller någon av kontaktpersonerna så hjälper dem dig.Så ansöker du
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Videohttps://www.youtube.com/embed/Y3osID4bwF4?si=XnvvB45wMAnRXt1L Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
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314 80 HYLTEBRUK Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Kristina Johansson kristina.johansson@hylte.se 072-3967039 Jobbnummer
9972652