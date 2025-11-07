HR-strateg med fokus kompetensförsörjning
Hörby ett jobb med mening, i hjärtat av Skåne.
I Hörby är det nära till både naturen och människorna. Här bor drygt 15 000 personer och vi som jobbar i kommunen brinner för att göra vardagen lite enklare, tryggare och trivsammare för dem alla.
Oavsett om du jobbar i omsorgen, fixar grönytorna eller får tekniken att fungera så handlar det om att göra skillnad. Här är det lätt att känna sig hemma, både i byn och i gänget på jobbet. Och, det är lätt att ta sig hit från exempelvis Lund, Malmö och Kristianstad.
Vi jobbar målmedvetet på att vara en arbetsplats där du vill stanna för att du trivs, får chansen att växa och vet att din insats betyder något. Det ska kännas bra att gå till jobbet, helt enkelt.
HR-enheten är ett glatt och engagerat gäng som varje dag arbetar med att stötta och utveckla verksamheten. I gruppen finns två drivna HR-strateger med ansvar för processerna arbetsmiljö samt ledarskap och medarbetarskap de blir också dina närmaste kollegor. Tillsammans med en förhandlingsstrateg, tre kunniga lönespecialister och en systemförvaltare med koll på det tekniska, bildar vi en trivsam och stöttande enhet. Allt under ledning av vår HR- och kommunikationschef.
Vill du bli en del av vårt härliga team och bidra till ett hållbart arbetsliv? Vänta inte, sök!
Hos oss får du en central roll i att både stödja våra chefer i det dagliga operativa HR-arbetet och driva det långsiktiga utvecklingsarbetet inom kompetensförsöjrningsområdet. I dagsläget är rollen till stor del operativ, där du förväntas vara ett brett och kvalificerat stöd till våra chefer inom HR-områdets samtliga delar. Det kan vara rehabsamtal, förhandlingar och samverkan, stöd med insatser vid oönskat beteende, rekrytering och avslut. Arbetet är varierat och händelsestyrt, vilket gör att din förmåga att snabbt växla fokus och anpassa dig till nya förutsättningar kommer väl till sin rätt. Vi värdesätter en positiv inställning och ett lösningsfokuserade arbetssätt - egenskaper som bidrar till både trivsel och framgång i vardagen. Genom att tillsammans utveckla våra processer och stärka våra chefer skapar vi förutsättningar för ett ännu mer proaktivt och strategiskt arbetssätt framåt.
Vår kommun befinner sig i en spännande fas av förändring och utveckling. Det innebär att du får vara med och påverka, bygga upp och forma framtidens arbetssätt och rutiner tillsammans med engagerade kollegor. Vi tror att du trivs i en miljö där drivande och kreativitet värdesätts, och där du ser möjligheter att förbättra och förnya.
Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och har påbörjat arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner med kopplade aktiviteter i samtliga sektorer, detta arbete kommer HR-strategen fortsätta driva utöver andra initiativ inom området.Kvalifikationer
För att vara den vi behöver, och för att du ska trivas och utvecklas i ditt uppdrag, vill vi att du har:
* Utbildning på högskolenivå med minst 180 hp inom det personalvetenskapliga området. Om din examen är relevant för tjänsten avgörs av kombinationen med din arbetslivserfarenhet
* Minst 2 års erfarenhet av liknande roll, gärna i offentlig förvaltning.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med kompetensförsöjrningsfrågor och du behöver ha ett starkt intresse för området och självständigt kunna sätta dig in i området.
Vi söker dig med förmåga att ta helhetsperspektiv och ett prestigelöst förhållningssätt. Du är självgående och kan växla mellan olika perspektiv och arbetsuppgifter samt mellan operativt och strategiskt arbete. Andra beskriver dig som pedagogisk och engagerande, som en stöttande och samarbetsorienterad kollega. Du kan bygga och underhålla goda relationer med såväl kollegor och chefer som fackliga företrädare och medarbetare. Du vet hur du balanserar tydlighet med smidighet i ditt sätt att kommunicera. Du gillar att skratta tillsammans och ser humor som en del av arbetsvardagen.
Utöver en ett utvecklande arbete och härliga kollegor erbjuder vi dig förtroendearbetstid, möjlighet till distansarbete delar av din arbetsvecka, möjlighet till extra ledighet genom semesterväxling, friskvårdstimme och en rad förmåner via förmånsplattformen Benifex som vi gärna berättar mer om.
För oss är det viktigt att du och det befintliga teamet passar bra ihop då vi värnar om vår fina samarbetskultur, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i den här beskrivningen? Välkommen att vara med och forma framtidens kompetensförsörjning i vår kommun!
Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
I den här rekryteringen har vi valt att använda urvalsfrågor, det innebär att du inte behöver bifoga något personligt brev till din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
