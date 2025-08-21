HR-strateg inom arbetsmiljö och hälsa
Region Kronoberg, Regionstab / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-08-21
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Som HR-strateg inom arbetsmiljö och hälsa blir du del av HR-avdelningen inom regionstaben. På HR-avdelningen arbetar vi övergripande med frågor som rör arbetsmiljö och hälsa, ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning och arbetsgivarfrågor - med målet att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi finns i regionhuset, centralt i Växjö.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla arbetsmiljön och främja hälsan för Region Kronobergs alla medarbetare?
Nu söker vi dig som vill ha en strategisk och viktig roll där du samordnar, leder och utvecklar vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete, från ett främjande och förebyggande perspektiv till rehabiliterande insatser. Du har en ledande roll i teamet bestående av arbetsmiljökonsult, utredare och hälsoutvecklare och har möjlighet att påverka riktningen för arbetsmiljöarbete och att skapa långsiktiga, hållbara lösningar för hela organisationen.
I uppdraget ingår bland annat att:
* leda arbetsgrupper och utvecklingsprojekt
* planera och hålla utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa
* utveckla, följa upp och kvalitetssäkra rutiner, riktlinjer och styrdokument
* ge kvalificerat expertstöd till chefer, HR-kollegor och politisk ledning
* samverka med fackliga organisationer och skyddsombud i arbetsmiljöarbetet
* i viss mån hantera ärenden inom arbetsrätt och avtalsfrågorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskoleexamen inom personal- och arbetsliv eller motsvarande
* erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
* goda kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och rehabilitering
Det är viktigt att du kan se saker ur ett helhetsperspektiv i syfte att skapa värde för organisationens chefer och medarbetare. Som person är du kommunikativ, strukturerad och systematisk. Du kan arbeta flexibelt inom hela ansvarsområdet med förmåga att slutföra påbörjade arbetsuppgifter enligt tidplan. Du måste vara drivande och utvecklande och kunna leda arbetsgrupper och projekt framåt mot resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
