HR-stöd till Effektiv i Varberg/Falkenberg
Vi ser ett ökat behov av HR-stöd hos våra kunder och söker nu dig som vill ansluta dig till Effektivs uthyrningsverksamhet. Det innebär att du blir anställd av Effektiv och arbetar som konsult ute hos kundföretag i Varberg- och Falkenbergsregionen. Uppdragen kan variera i både längd och innehåll, men gemensamt är behovet av ett tryggt, tillgängligt och kunnigt HR-stöd i vardagen. Vi söker i första hand dig som kan starta redan i januari 2026.
Vad erbjuder rollen?
I denna roll arbetar du konsultativt och nära kundernas chefer och organisationer. Tyngdpunkten i rollen ligger på att stötta i arbetsrättsliga frågor och skapa trygghet i personalrelaterade beslut samt administration kring de ärendena.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rådgivning till chefer och medarbetare i arbetsrättsliga frågor
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal
Stöd i personalärenden såsom rehabilitering, frånvaro, uppsägningar och anställningsvillkor
Vägledning i arbetsrättsliga processer och dokumentation
Bidra i generella HR-frågor kopplat till policies, rutiner och HR-processer
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta med HR-frågor och trivs i en roll där du får stötta chefer i personalrelaterade ärenden. Du har arbetat nära verksamheten och har praktisk erfarenhet av arbetsrätt, personaladministration och tillämpning av kollektivavtal.
Vi tror att du:
Har utbildning inom HR eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har arbetat med HR i någon form, exempelvis som HR-generalist, HR-partner, HR-koordinator eller liknande
Har erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och att stötta chefer i personalärenden
Är van vid att tolka och tillämpa kollektivavtal i det dagliga arbetet
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av löneadministration och kunskap kring löneprocessen är meriterande.
Som person är du trygg, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa förtroende och anpassa ditt stöd efter verksamhetens behov.
Är detta din perfekta match?
Här får du arbeta i en varierande HR-roll där du verkligen gör skillnad för chefer och medarbetare.Du får möjlighet att utveckla din kompetens, påverka och bidra med ditt HR-stöd, samtidigt som du blir en del av ett team som stöttar och inspirerar varandra.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 11 januari- Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med möjlighet till förlängning
