HR-specialister till rekryteringsenhet
2025-08-15
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!
Vill du vara med och forma framtidens rekrytering i en av Sveriges största kommunala förvaltningar? Hos oss får du driva rekryteringsprocesser som gör verklig skillnad varje dag.
I rollen är du ett konsultativt stöd till rekryterande chefer i rekryteringsprocessen, från kravprofil till anställning. Du ser till att både kandidater och chefer känner sig trygga och väl omhändertagna under hela processen.
Några av dina huvudsakliga uppgifter:
• Driva hela eller delar av rekryteringsprocesser, med särskild tonvikt på chefsrekrytering
• Stärka kandidatupplevelsen genom professionellt bemötande och god kommunikation
• Bidra till arbetet med arbetsgivarvarumärket genom olika aktiviteter och projekt
• Samarbeta med kollegor och andra parter för att utveckla och förbättra arbetet med att attrahera och rekrytera.
Här finns möjlighet att växa både på djupet och bredden för dig som vill utvecklas. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, bra förmåner och en arbetsmiljö som ger balans mellan jobb och fritid. Som ny får du en genomtänkt introduktion och stöd av erfarna kollegor så att du snabbt kommer in i jobbet. Vårt arbete utvecklas hela tiden och dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.
Tillsammans med cirka 120 HR-kollegor är du med och skapar förutsättningar för chefer att vara kompetenta och närvarande ledare. Som en av 10 HR-specialister på rekryteringsenheten stöttar du omkring 380 chefer vid rekrytering av tillsvidareanställd personal. Ditt arbete bidrar direkt till att våra verksamheter kan leverera välfärd av hög kvalitet till de vi är till för.
Vi har kontor på Vågmästaregatan och Zirkongatan. Du väljer den plats som passar dig bäst. Vi erbjuder även möjlighet till hybridarbete när verksamheten tillåter, och du har flexibla arbetstider.Kvalifikationer
Rollen kräver att du har:
• Högskoleutbildning relevant för tjänsten där arbetsrätt ingår
• Erfarenhet av rekrytering, gärna från hela rekryteringsprocessen
• Kompetens inom kompetensbaserad och normkritisk rekrytering.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med arbetsgivarvarumärke
• Erfarenhet av chefsrekrytering, gärna inom offentlig sektorn.
Personliga kompetenser:
Som HR-specialist arbetar du nära chefer och andra funktioner, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga relationer. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter, slutför det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. I rollen kommer du ibland driva flera processer parallellt, därför är det viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet strukturerat och effektivt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Till sist ser vi också att du är flexibel i ditt arbete och har förmåga att justera arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra chefer, medarbetare och de vi är till för. Är du redo att ta nästa steg i din HR-karriär? Sök idag, urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
