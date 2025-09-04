HR-specialist till socialförvaltningen
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2025-09-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Socialförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som HR-specialist hos oss på socialförvaltningen får du en bred och varierad roll med mycket ansvar och stor möjlighet att påverka.
Vi arbetar nära våra chefer för att ge dem rätt förutsättningar att skapa en trygg, hållbar och utvecklande arbetsmiljö. Tillsammans strävar vi mot vårt gemensamma mål - att vara Din bästa arbetsplats. För oss betyder det en arbetsplats där du får vara dig själv, där vi vågar tänka nytt, tar ansvar för helheten och möter varandra med öppenhet och engagemang.
Vi tror på styrkan i att jobba tillsammans - att dela kunskap, stötta varandra och ha roligt längs vägen. Vi bygger psykologisk trygghet genom att lyssna, vara nyfikna och våga vara modiga även när det är utmanande. Det är så vi skapar en arbetsmiljö där både människor och idéer får växa.
Du kommer att ingå i ett team om två HR-specialister, en säkerhetssamordnare samt en HR-chef. Förutom oss i teamet finns ett stort HR-nätverk inom kommunen i de olika förvaltningarnas HR-team samt en central HR funktion med experter inom arbetsmiljö och arbetsrätt.
I rollen ingår bland annat att:
- Vägleda chefer inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, lönebildning m.m.
- Stötta i överläggningar, MBL-förhandlingar och samverkan
- Utveckla rutiner, struktur och HR-processer
- Identifiera behov och genomföra workshops och utbildningar som en del av proaktiva utvecklingsinsatser inom HR-området.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar utifrån ett årsarbetstidsavtal där en arbetsvecka är 39 timmar. Möjlighet till hybridarbete finns och du har en stor frihet i att själva planera och styra över dina arbetsdagar, utifrån verksamhetens behov. Du får möjlighet till pensionsväxling, semesterväxling samt friskvårdsbidrag.
Läs mer om socialförvaltningens resa för att bli din bästa arbetsplats genom att klicka på länken: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område eller annan kompetens som bedöms likvärdig tillsammans med tidigare erfarenhet av brett HR-arbete, gärna inom kommunal verksamhet.
Du har goda kunskaper och tidigare erfarenhet att stötta chefer i deras vardag i bland annat:
- Lönebildning och löneprocesser
- Arbetsrättslig rådgivning utifrån gällande lagstiftning
- Arbetsanpassning och rehabilitering
- Arbetsmiljöfrågor
- HR-statistik och analys
- Tolka och arbeta med kollektivavtal
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt. I rollen coachar du chefer, möter medarbetare i känsliga ärenden och hanterar arbetsrättslig dokumentation - därför är trygg, tydlig och lyhörd kommunikation avgörande.
Du är en skicklig relationsbyggare som samarbetar väl, skapar förtroende och är transparent i ditt sätt att kommunicera. Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter till förbättring och delar gärna med dig av din kunskap. Samtidigt arbetar du strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2025:00335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Anna Colton 0702174293 Jobbnummer
9492164