HR-specialist till Sahlgrenska Universitetssjukhuset! - Västra Götalandsregionen - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-15Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-04-15Område 4 är ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets sex olika områden och här ingår sjukhusets diagnostiska verksamheter inom bild- och funktionsmedicin och Regional laboratoriemedicin, vilket innebär att all laboratoriemedicinsk verksamhet inom Västra Götalandsregionen från årsskiftet är organiserad inom området.Inom området arbetar 2300 medarbetare.Området leds av en områdeschef där funktionerna för HR, ekonomi och verksamhetsutveckling ingår i staben som är lokaliserad i gemensamma lokaler på Sahlgrenska sjukhustomten. Vi har ett nära samarbete mellan stabsfunktionerna vilket vi ser som en förutsättning för att kunna ge ett kvalitetssäkrat och kompetent stöd till chefslinjen så att de kan skapa värde i verksamheten och på det sättet stödja sjukhusets uppdrag och mål.Vad kan vi erbjuda?Vi erbjuder dig ett spännande och kvalificerat arbete där du blir en del av en engagerad och dynamisk HR-avdelning. Vi arbetar proaktivt, tar tillvara våra olika kompetenser och lär av varandra. Här får du ett utvecklande och självständigt arbete med fokus på eget ansvar och resultat. Du får möjlighet att utvecklas i en verksamhet där vi har kul och hjälper varandra samtidigt som vi har som främsta mål att lösa våra uppgifter och utmaningar, vilket ibland är förenat med att ha svåra samtal och fatta svåra beslut. Hos oss kan du alltid lita på att kollegorna finns nära tillhands för råd och stöd.Vad kommer du att arbeta med?Som HR-specialist kommer du framförallt att arbeta som generalist mot ett eller flera verksamhetsområden. Du har en naturlig plats i verksamhetens ledningsgrupp och deltar aktivt som partner i frågor för verksamheten. Du fungerar som ett operativt och strategiskt HR-stöd åt cheferna i det dagliga arbetet i frågor som rehabilitering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrätt, rekrytering och facklig samverkan.Arbetet som HR-specialist är självständigt och innebär mycket eget ansvar samtidigt som du kommer att ingå i olika arbetsgrupper och team både inom området och i sjukhusövergripande grupperingar.Vem söker vi?Vi söker en utvecklingsinriktad, engagerande och drivande HR-specialist. Du skall ha högskoleutbildning inom HR-området eller motsvarande utbildning på högskolenivå. Du bör ha några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna från liknande roll i en större organisation. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du med ett utpräglat arbetsgivarsynsätt har förmåga att leverera professionellt stöd till cheferna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där du delar våra värderingar "Tillsammans för patienten, med patienten". Eftersom det är stor variation i arbetet bör du ha ett lösningsorienterat förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har god analytisk förmåga och ett gott omdöme. Att kunna skapa förtroende och goda samarbeten med din omgivning är andra viktiga egenskaper. Du har även en god pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-29VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5695452