HR-specialist till rekryteringsenhet
2026-03-23
Om jobbet
Vill du göra skillnad på riktigt? Hos oss får du använda din HR-kompetens för att stärka rekryteringen inom Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör.
Vi söker dig som förstår hur viktig en välfungerande rekryteringsprocess är och som har ett genuint intresse för att arbeta med rekrytering inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Här får du bidra med ditt engagemang, din expertis och din vilja att göra skillnad. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en trygg, hållbar och professionell omsorg för alla göteborgare.
Som en av 13 HR-specialister på Rekryteringsenheten kommer du att ha i uppdrag att stödja en del av förvaltningens cirka 390 chefer vid rekrytering av tillsvidareanställd personal. Vårt mål är att vara proaktiva, kompetenta och engagerade med fokus på att attrahera och rekrytera. Vi söker en person till tillsvidaretjänst och en till ett föräldravikariat.
En av enhetens viktigaste och största uppdrag är att samordna och delta i alla chefsrekryteringsprocesser i förvaltningen. Förvaltningen har ett mål att det ska vara färre medarbetare per chef, vilket innebär fler chefsrekryteringar och ett utökat uppdrag för Rekryteringsenheten. Du kommer att ha en konsultativ roll där du ger stöd till rekryterande chefer genom hela eller delar av rekryteringsprocessen, från uppstart och annonsering till urval, intervjuer och administrativ hjälp. I rollen ingår också att vårda och utveckla kandidatupplevelsen. Enheten utvecklas vilket gör att dina arbetsuppgifter kan ändras över tid.
Andra arbetsuppgifter som förekommer är samordning av semesterrekrytering, nylönesättning av sjuksköterskor samt hantering av personer med företrädesrätt enligt LAS. I enhetens uppdrag finns även aktiviteter kopplade till förvaltningens arbetsgivarvarumärke, exempelvis att delta på mässor och event för att representera förvaltningen.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner, och vi vill att du har en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Du har också möjlighet till hybridarbete i den mån verksamheten tillåter och du har flexibel arbetstid. Vårt arbete bedrivs på två kontor, Zirkongatan och Vågmästaregatan. Din huvudplacering blir på ett av dem men du kommer att vara verksam på båda.
Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
- Högskoleutbildning som personalvetare, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning
- Kunskap om lagen om anställningsskydd (LAS) och dess tillämpning
- Erfarenhet av rekrytering från hela rekryteringsprocessen
- Erfarenhet av rekrytering av chefer eller specialister
- Erfarenhet av att jobba med kompetensbaserad och normkritisk rekrytering
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med rekrytering i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att hantera flera parallella processer samtidigt
- Kännedom om vår verksamhet och målgrupp
Personliga kompetenser:
Som HR-specialist arbetar du nära chefer och andra funktioner, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga relationer. Du är serviceinriktad, hittar lösningar och vill hjälpa till med det förvaltningens chefer behöver stöd i.
I rollen kommer du ibland driva flera processer parallellt, därför är det viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du tar ansvar för dina uppgifter, fattar beslut inom ramen för ditt uppdrag och driver arbetet framåt. Till sist ser vi också att du är flexibel i ditt arbete och har förmåga att justera arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Urvalet kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Intervjuer är planerade från och med vecka 16. Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Cecilia Fernelid, enhetschef cecilia.fernelid@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3656255 Jobbnummer
9812057