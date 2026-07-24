HR-specialist till Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket RMV / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-24
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Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en HR-specialist till HR-enheten med placering vid huvudkontoret i Stockholm. Enheten består av HR-chef, arbetsrättsspecialist, lönespecialist och löneadministratör samt åtta HR-specialister som arbetar verksamhetsnära och tillsammans driver utvecklingsarbetet inom HR-området.
Ditt uppdrag
Som HR-specialist hos oss arbetar du självständigt och verksamhetsnära med strategiska, operativa och även administrativa HR-frågor. Du kommer att arbeta brett med att stödja chefer inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, rekrytering, lönebildning samt ledarskap och medarbetarskap. I rollen ingår även att utveckla och implementera processer samt att ta fram och revidera styr- och stöddokument inom HR-området.
Inom enheten stöttar vi varandra, vilket bland annat innebär att vi samarbetar i utvecklingsarbetet och backar upp varandra inom våra respektive ansvarsområden. Vi arbetar verksamhetsnära, vilket innebär en nära dialog med myndighetens chefer och fysisk närvaro vid de möten som kräver det, ibland på annan ort.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Högskoleutbildning med inriktning mot HR eller annan inriktning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms likvärdig av arbetsgivaren
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av brett, kvalificerat HR-arbete på strategisk och operativ nivå inom statlig sektor
Mycket goda kunskaper inom statlig arbetsrätt och statliga avtal
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme och personlig mognad samt vara tydlig i din kommunikation.
Det är också viktigt att du har förmåga att se helheten och att se till verksamhetens bästa, liksom att du är en tydlig arbetsgivarföreträdare.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Placering är i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor ingår som en del i tjänsten.
Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid.
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 16:e augusti. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta HR-chef Camilla Stenemyr, tfn 010-483 49 96. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, psykologer, biomedicinska analytiker, genetiker och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
10010607