HR-specialist till omsorgsförvaltningen
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-02-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en HR-specialist till Omsorgsförvaltningens HR-avdelning!Trivs du med att arbeta rådgivande, samarbeta nära verksamheten och motiveras av att stötta och utveckla människor? Har du flera års erfarenhet som bred HR-generalist eller som chef med ett särskilt intresse för HR-frågor, i kombination med studier i arbetsrätt?
Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Vi har gjort mycket de senaste åren som vi är stolta över. Det vi kanske är mest stolta över är den teamanda som vi byggt upp tillsammans.
Vi är 7 HR-specialister som stöttar en stor förvaltning där cheferna har omfattande och komplexa uppdrag, vilket ställer höga krav på vårt kunnande och vår service till dem. Vi har olika personliga egenskaper och en blandad erfarenhet. Vår styrka är vårt fina interna samarbete i gruppen. Vi börjar veckan tillsammans varje måndag för att stämma av, prioritera och stötta varandra. Vi tvekar inte att gå in och stötta varandra för att värna om vår leverans och arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss är du ett konsultativt och coachande HR-stöd till förvaltningens chefer. Du arbetar med hela HR-området så som arbetsrätt, rehabilitering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönefrågor, likabehandling, och rekrytering och chefsrekrytering.Hos oss får du arbeta i en bred, självständig roll samtidigt som du ges möjlighet att specialisera dig och arbeta strategiskt med ett eller flera HR-områden. Du är även kontaktperson till ett verksamhetsområde och arbetar nära verksamhetschefen och medverkar i dennes ledningsgrupp.
Vi söker
Vi vill att du som söker har examen från personal- och arbetslivsprogrammet från universitet eller högskola, lägst 180/120p eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha minst tre års erfarenhet som bred HR-generalist eller liknande. Du har god kunskap och praktisk erfarenhet av arbetsrätt samt är van att arbeta konsultativt med arbetsrättsliga frågor exempelvis vid personalärenden, rehabilitering, omställning och fackliga kontakter.Du är bra på att kommunicera med de människor du möter och kan anpassa din kommunikation till den tilltänkta målgruppen genom dialog och presentationer. Därför behöver du kunna kommunicera klart och tydligt på svenska i tal och skrift. Du som söker till oss har B-körkort.Vi vill att du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Förmåga att arbeta med andra människor krävs i rollen, vilket innebär att du är bra på att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vi vill också att du kan planera och organisera ditt arbete.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, OMS Stab Kontakt
HR-chef
Petrus Brynte 0733-13 68 02 Jobbnummer
9741630