HR-specialist till offentlig verksamhet

Vi söker en HR-specialist till en offentlig verksamhet i Göteborg! Uppdraget innebär att utveckla och ansvara för arbetsmiljöfrågor i förvaltningen men tyngdpunkten ligger i operativt chefsstöd.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-specialist är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-04 och beräknas pågå till och med ungefär 2026-12-31. Det finns eventuell möjlighet till förlängning. Merparten av tiden är placering fysiskt på kontoret, men går att kombinera med arbete på annan plats i överenskommelse med verksamheten.
Krav för tjänsten:
• högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera)
• god kännedom om lagar, förordningar och avtal på området.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete med erfarenhet av att arbeta som chefsstöd där det finns vana att stödja i rehabfrågor och övriga förekommande personalfrågor
• Mycket god kännedom om arbetsrättsliga lagar och fördelaktigt att ha kännedom om samverkansavtal och samverkansfrågor
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och SAM, meriterande om man arbetat med dessa frågor inom Göteborgs stad
- Tidigare erfarenhet av att vara chefsstöd, att coacha chefer utifrån deras individuella behov samt verksamhetens förutsättningar
• Erfarenhet av att stötta vid organisationsförändring
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-01-23.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
