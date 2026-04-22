Hr-Specialist Till Ledningsstöd På Spsm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Enheten för ledningsstöd VO KU / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-04-22
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområdet Kommunikation och utveckling arbetar vi med analys, utvärdering, omvärldsbevakning och innovation samt leder arbetet med myndighetens utvecklingsportfölj. Vi kommunicerar forskning och kunskap som är relevant för det specialpedagogiska området. Vi ansvarar för myndighetens digitalisering, tjänsteutveckling och nya systemlösningar. Vi ansvarar också för myndighetens interna och externa kommunikation
Trivs du i en bred roll, med stort eget ansvar i en digital miljö? Motiveras du av ett varierat HR-arbete där du hanterar flera uppdrag och frågeställningar parallellt? Då kan detta vara en roll för dig!
Som HR-specialist på Ledningsstöd får du en bred och utvecklande roll där du driver ditt HR-arbete nära verksamheten du stöttar. Du arbetar självständigt, strukturerat och med hög grad av flexibilitet i vardagen - samtidigt som du verkar i nära dialog och samarbete med chefer, kollegor och ledning. Du är ett kvalificerat stöd till chefer och ledning i komplexa HR frågor och fungerar i rollen som ett naturligt bollplank med övergripande ansvar för HR frågorna inom ditt verksamhetsområde.
Du är en del av ett tvärfunktionellt ledningsstödsteam där uppdraget är att bidra till styrning, utveckling och långsiktigt hållbara arbetssätt. Genom ditt arbete säkerställer du att verksamheten når sina mål på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med människan i fokus.
En central del av uppdraget är att arbeta proaktivt med HR-frågor. Genom att tidigt identifiera behov, risker och möjligheter bidrar du med strategiska lösningar inom exempelvis kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap. Du kombinerar operativt HR-arbete med ett tydligt strategiskt perspektiv och trivs med att ha flera uppdrag i gång parallellt.
Du samarbetar och ingår i nätverk med Personalenheten som ansvarar för myndighetens övergripande HR-strategi och normering. Samtidigt ingår du i ett nätverk av HR-specialister från andra verksamhetsområden där ni tillsammans utvecklar gemensamma arbetssätt, processer och riktlinjer. På så sätt är du med och stärker både verksamhetsområdets och hela myndighetens förmåga att nå sina mål - nu och på lång sikt.
Dina kollegor är utspridda i landet och mötena sker därför via Zoom, Teams eller Skype.
Arbetsuppgifter
• Ge rådgivning och bidra till strategisk kompetensförsörjning, inklusive planering, rekrytering och kompetensutveckling.
• Säkerställa efterlevnad av gällande lagar, avtal och policyer inom HR-området.
• Arbeta i ett tvärprofessionellt ledningsstödsteam med fokus på styrning och utveckling.
• Arbeta proaktivt genom att tidigt identifiera HR relaterade utmaningar och möjligheter.
• Samverka med personalenheten och bidra till myndighetens enhetliga och normerande arbetssätt inom HR-frågor.
• Delta i och driva förbättringsarbete samt bidra till innovation inom HR-området.
• Delta och utveckla verksamhetsområdets samverkansmöten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Relevant akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap.
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med HR-frågor.
• Erfarenhet av HR-arbete i offentlig sektor.
• Dokumenterad erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning och personalplanering.
• Goda kunskaper inom arbetsrätt och tillämpning av kollektivavtal.
• Erfarenhet av att stödja chefer i komplexa/svåra personalärenden.
• Erfarenhet av att ge ledningsstöd i professionella organisationer.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av det statliga avtalsområdet. Dina personliga egenskaper
• Du är utåtriktad och har förmåga att bygga och underhålla goda relationer.
• Du är samarbetsinriktad, kommunikativ och trivs med att arbeta i team.
• Du har en god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
• Du är ansvarstagande och strukturerad, med förmåga att hantera flera parallella uppdrag.
• Du är flexibel, prestigelös och bidrar till både helhet och detaljfokus i arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Enheten för ledningsstöd VO KU Kontakt
OFR-S
Christoffer Campbell Danielsson christoffer.campbell-danielsson@spsm.se 010-473 53 38 Jobbnummer
