HR-specialist till Intraservice

Är du en trygg HR-specialist som brinner för att stötta chefer? Då söker vi dig som med kompetens inom förändringsledning och chefstöd vill bidra till att utveckla både ledarskap och organisation.
Hos oss får du en roll med bredd, variation, mycket samarbete och med fokuset att göra vår arbetsplats attraktiv och hållbar.Dina arbetsuppgifter
I det här jobbet stöttar du våra chefer genom alla grundläggande HR-processer, både operativt och strategiskt. Du är deras bollplank och coach i vardagen, och tillsammans skapar vi förutsättningar för en välmående, effektiv och framtidsorienterad arbetsplats. Du kommer också att vara processledare för en eller flera HR-processer där du driver utveckling, kvalitetssäkring och implementering av nya arbetssätt.
Du blir en viktig del i vår HR-avdelning som totalt består av 10 personer. Vi är ett positivt gäng med en prestigelös och hjälpsam kultur, där vi gärna delar med oss av vår kunskap och stöttar varandra. Tillsammans bygger och utvecklar vi en stark och effektiv HR-funktion.
Rollen som HR-partner innebär också att du aktivt driver och bidrar i utvecklingsarbete kopplat till HR-processer, arbetssätt och organisation, ofta i nära samarbete med engagerade kollegor och verksamhetsrepresentanter.
I ditt uppdrag kan du komma att hålla i utbildningar och workshops samt stödja chefer i förändringsarbete och i grupp- och kulturutveckling. Därför är det viktigt att du är en trygg och kommunikativ person som är bekväm med att tala inför andra.Kvalifikationer
För den här rollen behöver du ha:
• Relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
• Några års erfarenhet som HR-specialist/HR-partner
• Goda kunskaper inom arbetsmiljö, rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, rehabilitering och arbetsrätt
• Erfarenhet av att leda och utveckla processer inom HR
• Vana vid samverkan och förhandling med fackliga
Det är meriterande med erfarenhet från offentlig verksamhet och arbete inom en IT-relaterad organisation.
I ditt arbete har du ett helhetsperspektiv samt förmåga att fånga upp behov i verksamheten som du sen omsätter i insatser. Du är erfaren och trygg i rollen som HR-specialist/HR-partner och med god analytisk förmåga kan du växla mellan strategiskt utvecklingsarbete och operativt genomförande. Du skapar förtroende och relationer i organisationen och har mod att konstruktivt utmana chefer på olika nivåer. Genom tydlig och empatisk kommunikation bidrar du till psykologisk trygghet. Du är strukturerad, har god framförhållning i dina uppdrag och trivs i samverkan med andra. Du agerar professionellt i alla sammanhang och kan hantera komplexa och ibland känsliga frågor med integritet.Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
