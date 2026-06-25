HR-specialist till HR-avdelningen
Mittuniversitetet, HR-avdelningen / Personaltjänstemannajobb / Sundsvall Visa alla personaltjänstemannajobb i Sundsvall
2026-06-25
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HR-avdelningen arbetar med hela kompetensförsörjningsprocessen och delprocesserna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Vi ger stöd till universitetets ledning, institutioner och avdelningar. Inom Mittuniversitetet är vi 13 personer som arbetar på HR-avdelningen. Tillsammans utgör vi en avdelning som arbetar med vårt gemensamma uppdrag, uppdelat på orterna Sundsvall och Östersund.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med samtliga delar av kompetensförsörjaprocessen (ARUBA). Du arbetar tillsammans med chefer och andra arbetsgivarföreträdare samt de HR-specialister och HR-administratörer som ansvarar för att ge våra chefer och arbetsgivarföreträdare specialiststöd i frågor inom hela HR-området inom ramen för kompetensförsörjaprocessen. Du ger dem det stöd de behöver för att lyckas och kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom ramen för rollen som HR-specialist. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra och sköter ditt arbete i enlighet med gällande lagar, avtal och andra föreskrifter samt interna dokument.
Den konsultativa rollen ställer höga krav på ett pedagogiskt och problemlösande förhållningssätt. I den konsultativa rollen arbetar man med alltifrån rent administrativa HR-frågor till mer kvalificerade HR-uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i gemensamt utvecklingsarbete samt genomföra/delta i utbildningar. Du bidrar till att universitetet bedriver ett effektivt och verksamhetsanpassat HR-arbete.
Du samverkar internt inom organisationen, med fackliga parter samt externt utanför organisationen. Du är direkt underställd HR-chefen och arbetar direkt mot verksamheten och i team med HR-administratörer och HR-specialister. Du bidrar till att HR är en kunskapsbärande partner och att våra arbetsgivarföreträdare får det stöd de behöver, inom ramen för HR- avdelningens uppdrag, för att kunna fullgöra sitt arbetsgivar- samt chefsansvar. Bakgrund
Du ska ha aktuell, relevant examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot HR-området.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med alla delar av kompetensförsörjaprocessen.
Du har särskild erfarenhet av att arbeta med rekrytering, rehabilitering, facklig samverkan, förändringsarbete och personalärenden.
Du har god kunskap om de lagar och avtal som styr HR-arbetet inom statlig sektor.
Du har erfarenhet av att arbeta agilt, med service och har förmåga att på ett pedagogiskt sätt samverka med och stödja chefer i sin arbetsgivarroll.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, har mycket god administrativ förmåga och mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Dina egenskaper
I rollen som HR-specialist behöver du ha ett starkt intresse för att samverka och samarbeta med andra. Du har mycket god pedagogisk förmåga, är lyhörd, noggrann och kommunicerar på ett konstruktivt och relationsbyggande sätt.
Du har intresse av hela HR-området och stor förståelse för helheten och dess delar. Du trivs med att arbeta både processinriktat och situationsanpassat där du tar ansvar för din uppgift och strukturerar samt driver frågor på ett relationsbyggande sätt.
Som person är du trygg, stabil, noggrann och har god självinsikt. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen underhåller du din kompetens kontinuerligt, har en aktiv omvärldsbevakning och är en kunskapsresurs för andra.
Eftersom HR är en funktion som ger stöd till arbetsgivarföreträdare krävs att du är serviceinriktad, tydlig och påläst i alltifrån lagar, avtal och andra föreskrifter till interna styrdokument. Vi kommer att lägga stor tyngd vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2026-11-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller ett år med möjlighet till förlängning, under ordinarie befattningshavares frånvaro.
Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av HR-chef Victoria Sjöbom, tfn 072-595 73 18. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-08-07.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Mittuniversitetet, HR-avdelningen Kontakt
Börje Norlin, Saco 010-1428594 Jobbnummer
9978193