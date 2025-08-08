HR-specialist till Funktionsstöd
2025-08-08
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss har du en central roll i att förse våra verksamheter med medarbetare som besitter rätt kompetens, både på kort och lång sikt. Fokus ligger på rekrytering av timavlönad personal men också att ge stöd till förvaltningens enhetschefer i rekryteringen av tillsvidaretjänster, främst inom yrkesgrupperna stödassistenter och stödpedagoger.
Du arbetar nära både kollegor inom bemanningsenheten och chefer i verksamheterna. Här blir du en del av ett kunnigt team med HR-specialister, administratörer, processledare och enhetschef där vi stöttar varandra och har kul på vägen.
Du kommer att arbeta brett och operativt med bland annat:
• Stämma av verksamhetens behov för att kvalitetssäkra vår bemanningsprocess.
• Läsa ansökningar/CV och göra urval
• Löpande intervjua lämpliga kandidater till timvikariat
• Säkerställa referenstagning, intyg, betyg etc.
• Administrera (registrera, arkivera etc.)
• Hantera personalfrågor rörande våra vikarier
• Vara behjälplig i resonemang kring bemanning på våra verksamheter
• Hantera administration utifrån våra rutiner för hantering av LAS
Vi erbjuder dig:
• Ett meningsfullt arbete där du får bidra till andras välmående
• Kompetenta kollegor och god teamkänsla
• Flextid och arbetstider förlagda till dagtid (mån-fre)
• Möjlighet att utveckla både dig själv och våra arbetssätt
Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom personalvetarprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med rekrytering, vilket innebär att du självständigt ansvarar för hela rekryteringsprocessen och är van vid att driva många parallella rekryteringsprocesser samtidigt.
Du har akademisk kunskap om LAS och svensk arbetsrätt, samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du har även erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning och/eller bemanningsarbete samt från Time Care Pool, Personec, Winlas eller Visma Recruit.
Det är meriterande om du som söker har varit del av och drivande i en process.
Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd
