HR-specialist till DO i Stockholm
Novare Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novare Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Nynäshamn
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Myndigheten har i uppdrag att utöva tillsyn över diskrimineringslagen som bland annat förbjuder diskriminering inom olika samhällsområden. De ska även verka för att diskriminering inte förekommer på några områden av samhällslivet och i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Myndigheten har cirka 100 anställda och organisationen består av en stab och fyra enheter. Arbetsgivare: Novare Bemanning AB
Har du erfarenhet av hela rekryteringsprocessen? Trivs du i en roll där du får ta ansvar och göra skillnad? Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som HR-specialist till Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en HR-specialist till Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm.
Som HR-specialist hos myndigheten kommer du främst att arbeta med att stötta i deras rekrytering. Du blir en del av myndighetens HR-sektion men du förväntas arbeta en del självständigt. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge stöd och rådgivning i andra HR-relaterade frågor samt löpande personaladministration.
Till denna roll söker vi dig som är samarbetsvillig och lösningsorienterad. Du är trygg i dina kunskaper och kan strukturera ditt arbete väl.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter:
Vara ett professionellt stöd och arbeta operativt i förhållande till chefer inom HR-området inom området rekrytering
Delta i hela rekryteringsprocessen från att utforma kravprofiler till att hänga (fatta) beslut om vem som blivit anställd
Arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor på sektionen inom exempelvis arbetsområdet kompetensförsörjning, avtals- och lönerelaterade frågor utifrån våra avtal
Delta i andra på HR-sektionen förekommande arbetsuppgifter som exempelvis avtalsadministration och utbildningar
Arbeta med löpande personaladministrationen.
Krav för tjänsten
akademisk examen från PA-programmet
minst tre (3) år relevant arbetslivserfarenhet
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula med flera)
kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee med flera)
god kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
aktuell erfarenhet av att ha arbetat operativt med bland annat rekrytering och kompetensbaserad rekrytering
aktuell erfarenhet av att ge konsultativt stöd till chefer i rekryteringsprocessen
aktuell erfarenhet av att ge ett konsultativt stöd till chefer i olika HR-relaterade frågor
förmåga att kunna vara prestigelös och lösningsinriktad.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start snarast och pågår tom 30 september 2026, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, möjlighet till viss distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-01-26. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Olivia Campbell Lindén på olivia.campbell@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782), https://novare.se/bemanning Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
9696522