HR-specialist till barn- och utbildningsförvaltningen
Kristianstads kommun / Personaltjänstemannajobb / Kristianstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Kristianstad
2026-06-17
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Vill du gå in som vikarie i ett kompetent HR-gäng och påverka barn och elevers framtid? Som HR-specialist kan du göra skillnad!
Din roll hos oss
Som HR-specialist hos oss är du, tillsammans med sex kollegor, ett konsultativt och coachande HR-stöd till förvaltningens chefer. Som vikarie arbetar du med hela HR-området såsom arbetsrätt, rehabilitering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönefrågor, likabehandling, rekrytering och chefsrekrytering. Hos oss får du arbeta i en bred och självständig roll där du utifrån din kompetens kan gå in i strategiska frågor. Du arbetar nära dina kollegor och vi utvecklas tillsammans.
Som HR-specialist är du även kontaktperson till ett eller flera verksamhetsområden och du arbetar nära verksamhetschefer, enhetschefer, rektorer och andra stödfunktioner. Kommunen har även en central HR-avdelning som driver strategiska frågor och fungerar som ett stöd till förvaltningarnas HR-funktioner.
Ett stort fokusområde för förvaltningen är kompetensförsörjning på både strategisk och operativ nivå samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö har stor betydelse i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed trygga den framtida kompetensförsörjningen. HR-avdelningen stöttar verksamheten på lång sikt så att våra barn och elever kan nå kunskapsmålen.
Som HR-specialist har du en viktig roll i förvaltningens utvecklingsarbete. Du kan också arbeta i övergripande utvecklingsarbete för Kristianstads kommun när det gäller arbetsgivarfrågor och du utgör en ambassadör för HR-funktionen på förvaltningen.
Vem söker vi?
Du har examen från personal- och arbetslivsprogrammet från högskola/universitet lägst 120p/180hp eller annan högskoleutbildning om lägst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har arbetslivserfarenhet som inneburit nära samarbeten, kontakter och möten med andra människor. Kvalificerad erfarenhet inom HR-området är meriterande. För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i de lagar och avtal som finns inom HR-området.
Du har en god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka sig väl i svenska i både i tal och skrift eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet. Självklart kan du hantera digital teknik. Du som söker till oss har B-körkort för att enkelt ta dig runt i vår kommun vid behov.
Arbetet kräver att du har ett konsultativt, professionellt och coachande förhållningssätt. Vilket innebär att du kan bygga förtroendefulla relationer men också är bra på att lyssna, visa empati och respekt. Du är en strukturerad person som driver ditt eget arbete och kan arbeta självständigt.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-17Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tjänsten är ett vikariat med tillträde i augusti 2026 med varaktighet till 31 januari 2027. Stor möjlighet till förlängning finns. Intervjuer är planerade till 29-30 juni.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Centrala avdelningen Kontakt
HR-chef
Ylva Dahlberg 044-13 64 33 Jobbnummer
9967216