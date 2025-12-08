HR-specialist, Strängnäs kommun
2025-12-08
Är du engagerad, driven, vill bidra och få göra skillnad? Vill du vara med och fortsätta driva Strängnäs kommuns HR-arbete framåt? Då är detta ett uppdrag för dig!
I Strängnäs kommun bor cirka 39 000 invånare, och vi har ungefär 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Genom vårt sätt att arbeta vill vi göra Strängnäs kommun till en förebild inom kommunal verksamhet och en attraktiv arbetsplats att jobba inom.
HR-avdelningen består av cirka 25 medarbetare fördelat på två enheter i form av Löneenhet och HR- enhet. Avdelningen leds av HR- chef. Här arbetar HR-specialister, förhandlingschef, utvecklare, rekryterare, administratör och systemförvaltare, lönechef och lönespecialister. Vi är ett kompetent och drivet gäng som har väldigt roligt tillsammans.
HR-avdelningen tillsammans med kommunens chefer driver, utvecklar och samordnar kommunens alla HR-relaterade frågor.
Vi söker nu en HR-specialist till vårt team på HR-enheten!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
I uppdraget som HR-specialist är du ett nära stöd till ett antal av kommunens verksamheter och dess chefer där du arbetar som internkonsult och generalist. Utifrån intresse och erfarenheter så finns stora möjligheter att också bidra i utvecklingen av kommunens övergripande HR- uppdrag och processer.
I rollen som HR-specialist arbetar du coachande och stödjande gentemot kommunens chefer, i syfte att stärka dem i arbetsgivarrollen. I rollen ingår även att vara kvalitetssäkrande, det vill säga att stödja chefer i att lagar, avtal och riktlinjer efterlevs på rätt sätt.
Hos oss får du ett omväxlande jobb i en miljö där utveckling, människor och dialog står i fokus. Du får möjlighet att arbeta brett inom hela HR-området men också möjlighet specialisera dig i vissa frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en, för tjänsten, relevant akademisk examen.
* erfarenhet och god kunskap att driva, leda, stödja och följa upp HR-frågor.
* goda kunskaper inom arbetsrätt.
* van att använda IT-verktyg som ett stöd i arbete, ex Officepaketet, Teams odyl.
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Det är också meriterande om du har tidigare relevant arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet som kommun eller region.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dem. Du har en god förmåga att stimulera till samarbete och utveckling tillsammans med chefer och kollegor. Ditt positiva förhållningssätt gör dig till en uppskattad och välkommen samarbetspartner. Du är flexibel och har inga problem att snabbt ställa om när verksamheten kräver det. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett coachande förhållningssätt. Som person är du stabil, känner dig trygg i att stötta chefer i såväl mindre som mer personalintensiva arbetsgrupper och behåller ditt lugn även i utmanande situationer.
Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. I en kommun av vår storlek får du möjlighet till helhetsperspektiv och att vara med och påverka. Strängnäs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med en verksamhet som genomsyras av utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Vi erbjuder dig;
* Individuell lönesättning
* Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
* Möjlighet att löneväxla till pension
* Semesterväxling
* Förtroendearbetstid
* Möjlighet att delvis, och i samråd med chef, arbeta på distans
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "349/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, HR-avdelning Kontakt
Enhetschef HR-enheten
Sandra Nordin sandra.nordin@strangnas.se Jobbnummer
9632343