HR-specialist rekrytering

Vi söker en HR-specialist som vill driva rekryteringar från start till mål och skapa en upplevelse som gör skillnad - både för kandidater och chefer.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
På HR-enheten driver vi och utvecklar myndighetens personal- och lönepolitik, arbetar med strategisk kompetensförsörjning, rekrytering och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.
På HR-enheten jobbar vi tillsammans och tar tillvara på varandras kompetens. Vi jobbar aktivt med, och har kommit långt i, den digitala utvecklingen av våra HR-processer och arbetssätt. Vi har också roligt på jobbet. Kom till oss! :-) Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I rollen som HR-specialist kommer du främst att arbeta med rekrytering. Du driver hela rekryteringsprocessen från start till mål och är ett viktigt stöd till våra rekryterande chefer i både operativa och strategiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva och ansvara för hela rekryteringsprocesser - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och anställning
• Vara ett nära och coachande stöd till rekryterande chefer genom hela processen
• Ansvara för administrationen i vårt rekryteringssystem
• Säkerställa en professionell och positiv kandidatupplevelse i alla delar av processen
• Stödja chefer i frågor kopplade till rekrytering utifrån gällande lagar, regler och interna riktlinjer
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm
Vi söker dig som har:
• Minst 3 års erfarenhet, de senaste 10 åren av att arbeta med rekrytering inom staten.
• Goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt.
Följande är meriterande:
• Genomfört Personal-och organisationsteoriprogrammet eller motsvarande på kandidatnivå.
• Genomfört YH utbildning inom HR-området där rekrytering ingår.
• Erfarenhet av arbete i rekryteringsverktyget ReachMee
Som person söker vi dig som arbetar strukturerat och har förmågan att driva rekryteringsprocesser självständigt. Du är resultatinriktad, tar ansvar för att nå uppsatta mål och säkerställer att varje steg i processen genomförs med hög kvalitet. Din kommunikativa förmåga gör att du skapar tydlighet och förtroende i dialogen med både chefer och kandidater. Genom ditt professionella stöd bidrar du till en rättssäker och effektiv rekryteringsprocess i hela organisationen.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en särskilld visstidsanställning till och med 31 december 2026
Sista ansökningsdag är 2023-03-11
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
