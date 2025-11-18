HR-specialist på Avtal och villkor
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-18
Vill du jobba som vikarierande HR-specialist hos Försvarsmakten? Vi bidrar till Sveriges säkerhet och vårt uppdrag växer. Vi söker nu en vikarierande HR-specialister under ca 3 månader som vill stödja Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar.
Om avdelningen
Avtal och villkorsavdelningen tillhör Arbetsgivarenheten på Försvarsmaktens HR Centrum som är beläget vid Gärdet i Stockholm. Avdelningen kommer dock att övergå till Högkvarteret den 1 januari 2026, men kommer tillsvidare att sitta kvar på FM HRC. Avdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar med tolkning av lagar, förordningar, kollektivavtal och villkor inom arbetsrätten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du huvudsakligen stötta stridskrafter/försvarsgrenar, lokala HR-avdelningar och chefer direkt inom det arbetsrättsliga området. Som HR-specialist har du ett nära samarbete med andra HR Specialister, förhandlingschefen och Försvarsmaktens jurister. Din roll kan vara att agera stöd i beredningsarbeten och i utredningar gällande tillämpningen av avtal eller stötta lokalt HR på annat sätt.
Andra arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet är deltagande i interna projekt, såsom till exempel utbildningar, både digitala och fysiska, som syftar till att höja och utveckla arbetsgivarföreträdares kompetens inom avtal och villkor.
KRAV
Kvalifikationer
• Militär bakgrund med aktuell och relevant erfarenhet från Försvarsmakten
• Aktuell, flerårig arbetserfarenhet inom HR/arbetsrätt med fokus på utlandsavtalet och rörlighetsavtalen
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal och ge konsultativt stöd inom HR/arbetsrätt
• Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift Publiceringsdatum2025-11-18Dina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, självgående, proaktiv och ansvarstagande. Du inger förtroende, skapar och bibehåller goda relationer och tar initiativ till samarbete. Det är av stor vikt att du är kommunikativ och pedagogisk.
Vi söker dig som har lätt för att coacha och få med dig andra. Du uppmärksammar utvecklingsbehov och driver självständigt de projekt eller uppgifter som behövs i en verksamhet i förändring. Med ditt utåtriktade, prestigelösa sätt bidrar du till ett gott samarbete och en god stämning på avdelningen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För mer information
Har du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta Avdelningschef Madeleine Warghusen, telefon 070-616 9525.Övrig information
• Vikariat under perioden 20251231 - slutet av mars 2026, ev längre
• Individuell lönesättning
Fackliga ombud
SACO - Anders Markow
SEKO - Åsa Karlsson
OFRS, Försvarsförbundet - Kjell Tetzlaff
OFRO - Roger Ericsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel tel 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2025.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9609193