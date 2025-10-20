HR-specialist med inriktning arbetstid
Vill du vara med och påverka ett prioriterat utvecklingsområde genom din specialistkompetens inom arbetstid?
SLSO är i ständig utveckling och HR-funktionen har siktet inställt på att med gemensam kraft göra skillnad för dem vi är till för och bidra i omställningen i nära vård, personcentrering och kompetensförsörjning.
Här blir arbetet med arbetstid en viktig strategisk framgångsnyckel kopplat till schemaläggning, bemanning och arbetsmiljö.
Verksamhetsstöd HR är tillsammans med SLSO:s övriga centrala administration lokaliserad på Solnavägen 1E i Stockholm. Här samlas funktioner inom ledning, HR, ekonomi, kommunikation, administration, upphandling & lokaler, patientsäkerhet och IT, med flera.
Om jobbet
Som HR-specialist med inriktning arbetstid arbetar du både strategiskt och operativt inom ditt område. Utifrån din kompetens och erfarenhet kommer du vara en del av förvaltningens övergripande arbete med produktions- och kapacitetsstyrning genom att bidra med din kunskap inom arbetstid och dess påverkan på t.ex. schemaläggning och bemanning. Inom detta område blir även HR-data en viktig del och det är mycket meriterande om tidigare har arbetat med HR-data och analys. Utifrån din expertkunskap förväntas du öka kunskapen inom området genom att bidra till förvaltningsövergripande processer inom området samt leda nätverk och genomföra utbildningar för HR och chefer. Systemstödet för schemaläggning ingår i Region Stockholms HR IT och i rollen ingår att vara SLSO:s representant i Region Stockholms övergripande utvecklingsarbete samt leda arbetet vidare internt i förvaltningen.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Erfarenhet inom HR-området.
Mångårig erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med arbetstidsfrågor kopplat till arbetstidslagen, kollektivavtal och dess påverkan på schemaläggning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetat med kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.
Mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom området och/eller inom annan verksamhet, gärna inom hälso- och sjukvårdssektorn eller annan komplex organisation med politisk styrning.
Det är meriterande om du har kunskap om och/eller erfarenhet av produktions- och kapacitetstyrning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-data och analys.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du har följande förmågor:
Du har en god förståelse för det verksamhetsnära perspektivet och förstår vikten av att vara lyhörd och skapa delaktighet i framtagande av övergripande HR-processer och verktyg.
En god förmåga att se sammanhang och synergieffekter samt lösa problem i komplexa organisationer.
Trivs med att vara en del i en större helhet men kan samtidigt arbeta självständigt.
Har ett konsultativt och serviceinriktat förhållningssätt och är bra på att skapa goda och tillitsfulla relationer.
Mycket god vana att driva, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Urval och intervjuer sker löpande.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
