HR-specialist med fokus rekrytering VA SYD (vikariat)
2026-04-07
Drömmer du om att arbeta som coachande chefsstöd i en samhällsviktig bransch, med fokus på kompetensbaserad rekrytering? Då vill vi ha dig som kollega! Vi söker en vikarierande HR-specialist som värdesätter kandidatupplevelsen och som vill arbeta med rekrytering för att säkerställa att VA SYD är en arbetsgivare som attraherar rätt kompetens nu och i framtiden. Vikariatet sträcker sig under 9 månadermed start i augusti.
Din kommande roll
Du kommer att arbeta självständigt med egna rekryteringsuppdrag vilket innebär att du är en coachande och rådgivande partner till våra chefer genom hela rekryteringsprocessen, från kravspecifikation till urval och vidare till pre- och onboarding. Här är tempot högt och du kommer att arbeta i flera parallella rekryteringsprocesser.
Dina arbetsuppgifter blir att:
löpande rekrytera enligt vår kompetensbaserade rekryteringsprocess inklusive arbete med arbetspsykologiska tester från Assessio
arbeta med search på t.ex. Linkedin vid svårrekryterade tjänster
samarbeta med kollegor kring rekryteringsprocessen och tillhörande verktyg
stötta chefer vid planering av introduktion samt uppföljning med nyanställda en tid in i anställningen
det kan också bli aktuellt att stötta kollegor med andra sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på en HR-avdelning och att få delta på arbetsmarknadsdagar och bidra i vårt employer branding-arbete.
Vi erbjuder
Du kommer att vara en del i ett team som arbetar brett med HR-frågor på VA SYD. Inom gruppen har vi tydliga ansvarsområden men tar hjälp av varandras kompetenser och stöttar varandra. Vi erbjuder ett roligt och varierande jobb med mycket eget ansvar där du kommer i kontakt med många olika roller och kompetenser. Det finns 90 olika yrkesroller inom VA SYD och du kommer att utveckla en bred och unik förståelse inom områden som samhällsbyggnad, vatten- och avloppsteknik, anläggningsteknik och laboratorieteknik - för att nämna några! Du kommer till en resultat- och värderingsdriven arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare. Vårt kontor ligger vid Malmö C och det finns goda möjligheter att arbeta flexibelt.
Vem är du?
Som person har du ett professionellt bemötande gentemot kandidater och kollegor. Du är självgående och levererar råd och stöd med kvalitet till dina interna kunder. Du bidrar till teamet genom ditt engagemang och ett gott samarbete. Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som:
har en avslutad högskoleutbildning inom Personal- och arbetslivsprogrammet eller motsvarande
har arbetat med att driva hela rekryteringsprocesser inom kompetensbaserad rekrytering minst 1 år, gärna inom branscher som samhällsbyggnad eller teknik
behärskar svenska och är en god skribent med vana vid textbearbetning
Det är också meriterande om du har något av följande:
är certifierad inom ett urvalsverktyg, tex MAP/Matrigma
har erfarenhet att arbeta med search på LinkedIn
har viss erfarenhet av att arbeta med HR-frågor generellt
Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Joanna Lindwall 040-6350676
9840797