HR-specialist med fokus rekrytering
2025-12-10
Om uppdraget
I rollen som rekryterare blir du en nyckelperson i verksamheten och arbetar nära både chefer och HR för att förstå behoven och ge kvalificerat rekryteringsstöd. Du driver självständigt hela rekryteringsprocessen - från att forma en träffsäker kravprofil till att genomföra intervjuer, tester och slutliga bedömningar. Genom dina analyser och fördjupade insikter bidrar du till att hitta rätt kompetens och säkra långsiktigt hållbara rekryteringar.
Du får samtidigt en viktig roll i att utveckla och stärka rekryteringsfunktionen, där kvalitet, struktur och affärsförståelse står i centrum. Här blir du en rådgivande partner som inte bara tillsätter tjänster, utan som aktivt bidrar till att bygga organisationens framtid.
KompetenskravGedigen erfarenhet av rollen som rekryterare.
Certifiering i MAP & Matrigma samt erfarenhet av chefsrekrytering.
Relevant akademisk examen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i ett affärsdrivet bolag.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, kommunikativ och snabb på att bygga förtroende. Du arbetar strukturerat och trivs i en självständig roll där tempot är högt och kvaliteten alltid står i fokus. Du har en naturlig rådgivande förmåga och ett starkt engagemang för att matcha rätt kompetens med rätt organisation.
Du är van att ta ansvar för ett delområde och kan leda en mindre grupp när det behövs, samtidigt som du utan problem driver dina egna processer från start till mål. Självständigt, strukturerat och med ett naturligt fokus på kvalitet navigerar du genom även de mest utmanande rekryteringssituationerna.
Vill du vara med och göra skillnad i en organisation där kompetensförsörjningen är affärskritisk? Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor eller funderingar kring uppdraget kontakta Johanna Nilsson
