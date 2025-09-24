HR-specialist med fokus på rekrytering deltid
2025-09-24
HR-specialist med fokus på rekrytering - deltid ca 30 %
Om jobbet
Brinner du för rekrytering och vill vara med och bygga starka team inom vården? Är du en engagerad och självgående person som tycker om att arbeta nära verksamheten och stötta chefer i deras viktigaste uppdrag - att hitta och behålla rätt medarbetare? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi är en växande vårdcentralskoncern med enheter i Stockholm, Enköping och Södertälje. Vårt uppdrag är att leverera patientnära vård av högsta kvalitet - och vi vet att nyckeln till framgång är våra medarbetare. Därför satsar vi på HR-arbete som stärker både organisationen och varje individ.
Hos oss får du en arbetsplats med korta beslutsvägar, engagerade chefer och möjlighet att göra verklig skillnad.
Om rollen
Som HR-specialist på ca 30 % kommer du framför allt att arbeta med rekrytering och introduktion av nya medarbetare, men du kommer också att vara ett stöd i andra HR-relaterade frågor. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt och operativt arbete och själv kunna påverka vilka uppgifter som är viktigast att prioritera.
Dina ansvarsområden:
Rekrytering - driva hela processen från annons till anställning, inklusive urval, intervjuer och referenstagning.
Onboarding - säkerställa att nya medarbetare får en bra start och snabbt känner sig hemma i organisationen.
Stöd till chefer - vara bollplank i personalfrågor, med fokus på kompetensförsörjning och trivsel.
Employer branding - bidra till att stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare genom kreativa initiativ.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av rekrytering, gärna inom vård eller annan personalintensiv verksamhet.
God förmåga att kommunicera och skapa förtroende.
En strukturerad och självständig arbetsstil.
Relevant utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Extra plus om du har arbetat i organisationer med flera enheter och har kunskap om kollektivavtal inom vårdsektorn.
Vad erbjuder vi?
En flexibel deltidstjänst på ca 30 %.
Möjlighet att arbeta både på distans och ute på våra vårdcentraler.
En omväxlande roll där du får bidra direkt till vår tillväxt och framgång.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt för rollen. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett deltidsjobb.
