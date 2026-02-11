HR-specialist med fokus på rekrytering
2026-02-11
Vi förstärker vår HR-funktion med en HR-specialist med fokus på rekrytering. Tjänsten är ett föräldravikariat om 12 månader med möjlighet till förlängning. Har du erfarenhet av rekrytering inom offentlig sektor och vill bidra i en dynamisk och utvecklande myndighet? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
I din roll som HR-specialist kommer du att arbeta främst med rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Du driver självständigt hela rekryteringsprocessen och arbetar tillsammans med rekryterande chefer i hela organisationen. Du planerar våra nya medarbetares tillträde och introduktion. IMY är en expertmyndighet vilket innebär att vi rekryterar medarbetare med kvalificerad kompetens inom myndighetens olika verksamhetsområden.
Inom HR-funktionen arbetar vi tillsammans för att säkerställa god service till verksamheten. Vi arbetar gemensamt med alla frågor inom HR-området, vilket innebär att det i rollen även kan komma att ingå andra arbetsuppgifter inom exempelvis kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering. Du är väl förtrogen med aktuella regelverk inom statlig arbetsrätt och lagen om offentlig anställning. Du är en avancerad användare av digitala verktyg och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med digital on-boarding och kompetensutveckling och om du har tidigare erfarenhet av arbete med rekrytering inom statlig myndighet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som samarbetar på ett lyhört och tillmötesgående sätt och trivs i miljöer som präglas av utveckling och förändring. Du är prestigelös, noggrann och levererar med god kvalitet även vid hög arbetsbelastning och under skiftande förutsättningar.
Som person är du drivande och tar ansvar för planering och framdrift i dina rekryteringsprocesser. Du arbetar effektivt och säkerställer att alla moment i rekryteringsprocessen genomförs enligt tidplan samtidigt som du skapar förutsättningar för en god kandidatupplevelse.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är ett föräldravikariat på heltid under 12 månader med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på enheten för Ekonomi och HR och du rapporterar till Ekonomi och HR-chefen. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Ekonomi- och HR-chef Ingela Johansson, 08-657 61 49
• Rekryteringskonsult Nele Turemark (Poolia), 070-248 99 77
• Facklig företrädare, Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 26 februari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Rekryteringen har diarienummer IMY-2026-2184.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
